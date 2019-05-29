Зеленський масово роздає громадянство: хто отримав і про кого "забули"

Президент Володимир Зеленський вперше роздав українське громадянство. Його отримали скандальний екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, сирійський посол, тренер з боксу і не тільки. При цьому багато гідних іноземців, які, наприклад, воюють на Донбасі, довгі роки не можуть домогтися паспорта України.

У чому причина і кому саме президент видав український паспорт — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Володимир Зеленський видав український паспорт одіозному Міхеїлу Саакашвілі. Втім, у партію "Слуга народу" його брати не планують.

Отримали паспорти і кілька маловідомих громадян. Це посол у Сирії, тренер з боксу і хокеїст;

При цьому багато добровольців, які воюють на Донбасі, роками не можуть отримати громадянство.

Саакашвілі знову став українцем. Як так вийшло

Справжній інформаційний бум викликало рішення Володимира Зеленського повернути Міхеїла Саакашвілі в Україну. У 2017 році тодішній президент Порошенко позбавив його українського громадянства через внесення неправдивих даних до анкети на отримання паспорта. Коли Міхо був за кордоном, йому заборонили в'їзд у країну до 2021 року.

Однак Саакашвілі це не зупинило і у вересні 2017-го він із групою прихильників прорвав державний кордон України. При цьому постраждали 11 бійців Національної поліції та п'ятеро працівників Держприкордонслужби.

"Це — незаконне перетинання державного кордону групою осіб; це — організація незаконного перетину державного кордону, заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцям при виконанні службових обов'язків", — заявляв тоді голова Держприкордонслужби Олег Слободян.

Міхеїл Саакашвілі

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у Києві, у Музейному провулку, біля ресторану "Сулугуні". Операція відбулася швидко, вже за кілька годин екс-губернатор був у Польщі. Потім скандальний політик перебрався жити до Нідерландів, звідки періодично коментував те, що відбувається в Україні, але на політичну ситуацію практично не впливав.

Зараз же Саакашвілі повертається не тільки в Україну, а й у велику політику. Ймовірно, його мішенню стане п'ятий президент Петро Порошенко. Не виключено також, що рішення Зеленського про повернення громадянства, а також початок виборчої кампанії можуть бути пов'язані з негласним "перемир'ям" Міхо із українським олігархом Ігорем Коломойським.

Цікавим є і той факт, що буквально кілька років тому Міхо був затятим і відкритим противником Коломойського. Восени 2015-го Саакашвілі звинуватив олігарха у незаконному впливі на ринок пасажирський перевезень. Той, зрозуміло, не змовчав.

"Коли собака без намордника когось кусає, треба карати і собаку, і, що важливо, її господаря. Собак у таких випадках присипляють. А в нашому випадку можна відправити післяплатою у Грузію, щоб він відповів за покусаних там людей", — зазначив Коломойський.

Саакашвілі не відступився і завдав ще одного інформаційного удару по бізнесмену, назвавши його представником організованого кримінального угрупування у прямому ефірі телеканалу "1+1", що належить Коломойському. За кілька тижнів олігарх дав гучне інтерв'ю виданню Politico, в якому, м'яко кажучи, не скупився на емоційні конструкції, назвавши Саакашвілі зрадником.

"Якщо він колись попадеться мені на очі, я розквашу йому обличчя. Щойно він залишить свою посаду, я поб'ю його як собаку", — сказав Коломойський.

Відкрита війна тривала до 2017 року, допоки опоненти не об'єдналися проти Петра Порошенка. Коломойського не влаштовувала ситуація з націоналізацією "Привату", а Саакашвілі — скандали навколо його громадянства.

Дивіться відео за темою:

Хто ще отримав громадянство

Не лише Міхо у вівторок, 28 травня, отримав український паспорт. Паралельно громадянство президент видав ще кільком маловідомим особистостям.

Йдеться, наприклад, про почесного сирійського генконсула Тамера Аль-Тунсі. Зеленський видав йому паспорт "за видатні заслуги перед країною".

Тамер Аль-Тунсі Depo.ua

Відомо, що у 2018 році Тамер Аль-Тунсі вручили нагрудний знак "За відданість дипломатичній службі". Посол надавав допомогу в евакуації громадян України під час конфлікту у Сирії, сприяв звільненню українських моряків, захоплених неподалік від берегів цієї країни. Він співпрацює з благодійним фондом "З теплом у серці" і одеським Будинком дитини.

Тамер Аль-Тунсі також активно бере участь у популяризації історичної спадщини і сучасних досягнень держави. У 2016 році п'ятий президент Петро Порошенко нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Ще один новий громадянин України — Зіятдін Тойгонбаєв. Він тренував узбецького боксера-любителя Хасанбоя Дусматова, який завоював золото на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Також він був пов'язаний із українською боксерською командою "Українські отамани".

Зіятдін Тойгонбаев Країна

Паспорт отримав і хокеїст — 21-річний Олександр Костіков. Він родом з Росії, останнім часом грав у ХК "Донбас", раніше виступав у сербській "Црвене Звєзді". У поточному сезоні він зіграв сумарно 45 матчів, закинув 23 шайби і зробив 24 асисти.

Олександр Костіков

У минулому році шайба Костікова у третьому матчі фінальної серії проти "Кременчука" була визнана найкращим голом плей-офф.

Варто зазначити, у своїй інавгураційній промові Зеленський заявив, що надасть громадянство всім, хто готовий працювати на благо країни. Щоправда, далеко не всі проукраїнські діячі наразі отримали таку можливість.

Наприклад, без українського громадянства все ще росіянин Артем Широбоков, якого в РФ звинуватили у найманстві. Сам хлопець під позивним "Єсенін" був добровольцем полку "Азов", звільняв Маріуполь, Широкине, брав участь у боях під Іловайськ. За словами позафракційного народного депутата Андрія Білецького, хлопець минулого тижня на iForum зустрів президента і попросив дати йому громадянство.

Артем Широбоков

Росіянка Юлія Толопа, яка п'ятий рік бере участь у бойових діях на сході, теж досі не отримала український паспорт. Вона приїхала в Україну під час Майдану, потім воювала у складі добровольчого батальйону "Айдар", а зараз служить за контрактом в одній з мотопіхотних бригад. За цей час дівчина досконало вивчила українську мову.

У Росії на Юлію давно заведено кримінальну справу за статтею "найманство", а кожні півроку до її мами приходять слідчі, щоб перевірити, чи не повернулася дочка.

Юлія Толопа Facebook Юлії

Через відсутність громадянства вона не може скористатися пільгами, які відводяться учасникам бойових дій, отримати земельну ділянку або стати у чергу на отримання квартири.

"Я — мати-одиначка. І коли йду щось оформляти на дитину, у мене постійно запитують документи. У банку запитують: "Де ваш паспорт?". Я даю той документ, що маю, мені кажуть: "Добре, а паспорт де?". Я хочу вступити кудись на навчання, але розумію, що це буде дуже важко. Крім того, що у мене немає громадянства, я не можу з Росії привезти свої атестат і залікову книжку", — розповідала Толопа УП.

Аналогічні ситуації і в інших іноземних добровольців, зокрема з Білорусі та Росії. Вони вже кілька років не можуть стати громадянами України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся