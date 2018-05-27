Буде спекотно: прогноз погоди на останні дні травня

Останній тиждень травня ознаменується в Україні переважно спекотною погодою, при цьому в останній день весни частину країни накриють грози.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"З понеділка в Україні температура почне підніматися вгору, в найближчі дні поступово + 23 ... + 29 градусів", - пише синоптик.

За її словами, істотних дощів очікувати не варто. Лише 31 травня ймовірність дощів з грозами збільшиться на Заході, Півночі і в центральних областях України.

У Києві синоптик також прогнозує значне потепління.

"У столиці одяг на киянах світлішає, стає тоншою - поступово в найближчі дні до +28 градусів. Дощі в столиці можливі 31 травня", - повідомляє Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря .