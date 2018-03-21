Буде сонячно і холодно: синоптик уточнила прогноз погоди по Україні

У четвер, 22 березня, в Україні очікується сонячна погода, хоча температура повітря як і раніше не буде підніматися.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"У більшості областей прояснення дозволять вночі прорватися морозу до -7... -12 градусів, але трохи прогріють день до 0-4 морозу, на Заході до 0... +2, а на півдні до +1... +5 градусів", - пише вона.

Також, за словами синоптика, в південних і східних областях вночі очікуються у вигляді снігу.

"У Києві завтра - без опадів, вдень з сонечком. Найближчої ночі ще холодяка, до -8... -9 градусів. Вдень 0... -2 градуси", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптик анонсувала відчутне потепління в Україні.