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"Буде що збивати!" У мережі Путіна рознесли за новинку часів СРСР

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У соціальних мережах висміяли президента РФ Володимира Путіна, який хвалився російським літаком перед лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Фото з презентації винищувача п'ятого покоління Су-57 в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Перший іноземний лідер, який заглянув в кабіну Су-57: Путін показав на МАКС Ердогану новітній російський літак", – сказано в підписі до знімка.

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Однак в мережі висміяли таку поведінку Путіна, відзначаючи, що у Росії немає приводу для гордості.

Путін показав літак Су-57

Путін показав літак Су-57

"Це новітнє г*вно застаріло ще 10 років тому. Тому і показує", "А обіцяли покарати турків за збитого льотчика", "Такі турки ще не збивали", "Почали робити в 1980 році","Час прийде і цей теж буде збитий нами, і нам знову нічого за це не буде" єхидно посміхнувся лис-Ердоган", "Треба було покатати ще, щоб купив", "Сирий і древній за технологіями літак", "Буде що збивати туркам", – писали в мережі.

"Буде що збивати!" У мережі Путіна рознесли за новинку часів СРСР

Скріншот

"Буде що збивати!" У мережі Путіна рознесли за новинку часів СРСР

Скріншот

"Буде що збивати!" У мережі Путіна рознесли за новинку часів СРСР

Скріншот

"Буде що збивати!" У мережі Путіна рознесли за новинку часів СРСР

Скріншот

"Буде що збивати!" У мережі Путіна рознесли за новинку часів СРСР

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли стикування до Міжнародної космічної станції російського робота "Федора".

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Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
Тег
соцмережі
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Скакуасы как то показали амерам свой летак, даже прокатили одного, на то свет..
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Забавно читать такие комменты из страны, которая со времён СССР НИЧЕГО в ВПК сама не придумала и судя по прошлым парадам ВООБЩЕ осталась без авиации
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Понтелеймон Кулиш, так коментарі опубліковані парашніків до чого тут ми Українці . запоребрикові самі затролили "великоскрєпного". А ось кулиш таки наше слівце.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что стадо заскулило? Это всё от врождённой неполноценности. Наше оружие лучшее в мире!!!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Пигин Макс, бачу тут скиглять тільки московські тролі ще жодного коменту а тролі вже по переду дійства.
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