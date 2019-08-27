"Буде що збивати!" У мережі Путіна рознесли за новинку часів СРСР

У соціальних мережах висміяли президента РФ Володимира Путіна, який хвалився російським літаком перед лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Фото з презентації винищувача п'ятого покоління Су-57 в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Перший іноземний лідер, який заглянув в кабіну Су-57: Путін показав на МАКС Ердогану новітній російський літак", – сказано в підписі до знімка.

Однак в мережі висміяли таку поведінку Путіна, відзначаючи, що у Росії немає приводу для гордості.

Путін показав літак Су-57

"Це новітнє г*вно застаріло ще 10 років тому. Тому і показує", "А обіцяли покарати турків за збитого льотчика", "Такі турки ще не збивали", "Почали робити в 1980 році","Час прийде і цей теж буде збитий нами, і нам знову нічого за це не буде" єхидно посміхнувся лис-Ердоган", "Треба було покатати ще, щоб купив", "Сирий і древній за технологіями літак", "Буде що збивати туркам", – писали в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли стикування до Міжнародної космічної станції російського робота "Федора".

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