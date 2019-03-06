Буде ще тепліше: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У четвер, 7 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода. Водночас буде сильний вітер.

"Антициклон призведе суху погоду в усі області. Протистояння цього антициклону й циклону над Північним морем викличе сильний штормовий вітер, із поривами до 15-22 м/с, на заході та півночі України", — повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря протягом дня підвищиться до +7... +12 градусів. У західних областях потеплішає до +10... +15 градусів.

"Найхолодніше ще буде на сході, північному сході, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Запоріжжі. Тут передбачається +3... +7 градусів", — додала Діденко.

У Києві 7 березня буде сонячно, тепло і вітряно. Температура досягне +9 градусів.

"8 березня буде ще тепліше, до +12... +15 градусів, але з невеликим дощем. 9 березня побуде тепла погода, вдень ясно. 10 березня похолоднішає на декілька градусів і піде дощ", — уточнила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 березня, очікуються температурні гойдалки: після значного потепління серед тижня на вихідних знову похолодає.

Весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури.

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