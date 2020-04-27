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27 квітня • оновлено в 10:48
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Буде погано чотири дні: Україну накрила магнітна буря

4.3т
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У понеділок, 27 квітня, очікується найзатяжніша, чотириденна, магнітна буря в цьому році, яка загрожує погіршенням самопочуття для метеозалежних і літніх людей.

Триватиме вона до 30 квітня, водночас 28 і 29-го числа геомагнітний шторм трохи затихне. Як пише "Сегодня", в ці дні можуть проявлятися проблеми зі здоров'ям.

Відомо, що найсильніше негативний вплив магнітних бур відчувають люди з психічними розладами, серцево-судинними патологіями, підвищеним або зниженим тиском.

Буде погано чотири дні: Україну накрила магнітна буря

А серед головних симптомів, які відчувають люди під час геомагнітних штормів, відзначають головний біль, запаморочення, стрибки тиску, тахікардію, біль у суглобах. Також людина може відчувати постійну втому, сонливість або ж навпаки – страждати на безсоння.

Тому медики рекомендують добре висипатися і більше гуляти на свіжому повітрі. Ще фахівці радять в ці дні скоротити фізичні й емоційні навантаження. Корисно також зменшити споживання або відмовитися від кави, міцного чаю, енергетиків, сильних спецій і алкоголю, робити акцент на фрукти, але не переїдати.

Буде погано чотири дні: Україну накрила магнітна буря

Крім цього, корисніше буде не робити різких рухів, особливо, коли встаєте з ліжка – є ризик відчути запаморочення або раптовий головний біль.

А тим, хто вирушає в дорогу, потрібно бути особливо акуратними за кермом, адже концентрація уваги під час магнітних бур може бути погіршена.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в кінці квітня на планеті Земля очікується декілька магнітних коливань. Буря, яка накрила зокрема й Україну 27 квітня, оцінюється в 4 бали з 10.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна
Тег
Магнітна буря
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