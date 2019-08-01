"Буде другий Чорнобиль": Київщині спрогнозували катастрофу

У Білій Церкві Київської області жителі забили тривогу, через те, що розробка родовища циркон-рутил-ільменітових руд біля річки Рось може перетворити територію ближніх сіл на другий Чорнобиль.

Питання порушили на нараді, яка пройшла в місті 29 липня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, мова йде про Тарасівський кар'єр, на якому намагаються заборонити відкритим способом добувати циркон-рутил-ільменітові руди і титан.

Ілюстрація Скріншот із відео

"Якщо дозволити цей кар'єр, населеним пунктам потрібно перестати пити і просто втратити річку. Це загрожує екологічною катастрофою всьому басейну річки Рось", – відзначили представники громадськості.

"Ми втратимо величезну територію. Це десятки кілометрів родючих земель", – заявив на нараді заступник голови Володарської районної ради Віктор Мисник.

Примітно, що на сайті президента України вже зареєстрували відповідну петицію про заборону подальшої розробки кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в притоку річки Рось упала вантажівка з хімікатами, що призвело до відключення водопостачання в Білій Церкві.

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