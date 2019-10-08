Буде -5: в Україні вдарять морози

В Україні очікується зниження температури. У деяких регіонах вона опуститься до 5 градусів морозу.

"За даними Укргідрометцентру, вночі 9 жовтня у східних, центральних (крім Вінницької) і південних (крім Одеської) областях сильні заморозки у повітрі 0...-5°", – повідомляє пресслужба ДСНС в Україні.

Вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°.

Морози в Україні РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 8 жовтня, буде переважно сухо, однак похолодання ніхто не скасовував. Так, дощі очікуються лише у східній частині країни.

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