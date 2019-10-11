Буде +20! Синоптики обрадували потеплінням в Україні

В Україні в п'ятницю, 11 жовтня, очікується тепла погода. На сході й півдні країни водночас дощитиме.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найтепліше прогнозують у Одесі – аж до +20°.

На заході буде сонячно, +15...+19°, така ж температура й без опадів очікується в центрі. На сході – +13...+15°, можливі зливи. На півдні України – +16...+20°, також пройдуть сильні дощі.

У Києві цього дня до +17°, опадів не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попереджали про сувору погоді в жовтні. Температура нібито може опуститися до -23°.

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