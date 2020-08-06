Буданов озвучив пріоритети в Головному управлінні розвідки: курс на НАТО

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, якого напередодні призначив президент Володимир Зеленський, планує реформувати українську розвідку і впроваджувати в ній стандарти НАТО.

Як Буданов розповів "Інтерфаксу", він буде робити все можливе, щоб відновити цілісність і неподільність України та посилити міць української армії.

"Мій курс на реформування системи залишиться незмінним, на основі принципів і стандартів НАТО. Ми відновимо сам дух української військової розвідки", – сказав він.

Нагадаємо, 5 серпня президент України Володимир Зеленський своїми указами в звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони країни і призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Буданов в 2007 році отримав освіту в Одеському інституті Сухопутних військ, а після навчання почав службу в спецназі ГУР Міноборони України, де займав різні посади. Брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року і є повним кавалером ордена "За мужність". З 2020 року служив на посаді заступника директора в Службі зовнішньої розвідки України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який буде відповідати за правоохоронний напрямок. Глава держави підписав відповідний указ 5 серпня.