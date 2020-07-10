Будь-який грип тепер може бути страшним для нас через мутації, - епідеміологиня

Будь-який грип тепер може бути страшним для нас, - епідеміологиня.

Пташиний і свинячий грип, які можуть прийти в Україну восени 2020 року, становитимуть більшу небезпеку через мутації і присутність коронавірусу.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, ревматологиня, епідеміологиня Людмила Смоліна. "Може бути і пташиний грип, може бути і свинячий. Для нас це вже не ново. Але будь-який грип може бути страшним для нас, тому що ми не знаємо, як він мутував, як він буде вражати разом з коронавірусом", – сказала вона.

У той же час, за оцінками медички, восени можна очікувати вакцину від нових штамів свинячого і пташиного грипу.

Будуть актуальними і заходи захисту, які застосовуються в ситуації пандемії коронавірусу – маски, дезінфекція рук і дистанція. Як розповіла лікарка, спирт і мило, якими обробляються руки, руйнує оболонки вірусів, а маски знижують вірусне навантаження, хоча й не є повноцінним захистом від вірусу.

"Грубо кажучи, можна вдихнути мільйон клітин, а з маскою колонія буде трохи меншою. Відповідно, навантаження менше і імунітет може впоратися", – пояснила епідеміологиня.

Повну версію інтерв'ю з Людмилою Смоліної скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев заявив, що новим штамом свинячого грипу, виявленого в Китаї, може заразитися більшість українців.