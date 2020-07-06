Світ почала вражати бубонна чума: чи потрібно боятися Україні нової пандемії

Поки весь світ бореться з пандемією коронавірусу, людей почала вражати ще одна небезпечна хвороба – бубонна чума. Перші випадки зараження зафіксовані в Монголії та Китаї, у регіонах ввели карантин і оголосили режим підвищеної епідеміологічної небезпеки.

Медики кажуть, що за швидкого реагування та застосування всіх необхідних заходів загрози поширення інфекції практично немає, але недооцінювати хворобу все ж не варто. Чи загрожує бубонна чума Україні – дізнавався OBOZREVATEL.

Що таке чума

Чума – інфекційне захворювання, яке вражає деяких дрібних ссавців та бліх, що паразитують на них. Залежно від шляху проникнення інфекції розрізняються дві основні форми чумної інфекції: бубонна і легенева.

Бубонна чума є найбільш поширеною формою, виникає в результаті укусу інфікованої блохи. Збудник проникає в організм і рухається до найближчого лімфатичного вузла, де починає розмножуватися.

Через інфекцію запалюється й набрякає лімфатичний вузол, утворюються ущільнення, саме їх називають "бубонами".

Бубонної чумою заразилися в Китаї й Монголії 125region

Передавання бубонної чуми від людини до людини відбувається рідко. У разі подальшого розвитку бубонної чуми інфекція може поширитися в легені, і виникає більш тяжка форма, яка називається легеневою.

Легенева чума – найбільш заразна форма захворювання, характеризується коротким інкубаційним періодом (до 24 годин), практично 100% летальністю та швидкістю зараження.

Симптоми зараження

"Якщо коронавірус у багатьох людей може переноситься безсимптомно, то симптоми чуми більше схожі на захворюваність грипом. Без клініки перебіг чуми неможливий, заражений перебуває в дуже важкому стані", – сказав OBOZREVATEL інфекціоніст Віталій Євтушенко.

Серед основних ознак захворюваності виділяють такі:

висока температура та лихоманка;

головний біль;

нудота і блювання;

збільшення лімфатичних вузлів;

важка інтоксикація;

геморагічний синдром;

У перші 24 години проявляються симптоми, як у респіраторного захворювання: задишка і кашель, нерідко мокрота з кров'ю.

Перші симптоми чуми схожі на респіраторне захворювання 24 канал

Як відбувається зараження

У разі легеневої форми передавання інфекції відбувається повітряно-крапельним шляхом. Так само, як і грип або коронавірус, їй досить потрапити на слизову оболонку.

"Якщо в одне приміщення з людьми потрапляє заражений легеневою формою чуми, тут без варіантів, інфікування відбувається 100%", – говорить OBOZREVATEL інфекціоніст Сергій Крамарьов.

Бубонна чума рідко передається від людини до людини, заразитися можна від дрібних гризунів, переважно щурів і бабаків, а точніше, від укусу інфікованої блохи, яка паразитує на тварині.

Бубонна чума передається від щурів і бабаків "Новий час"

Як говорить Крамарьов, лікування обох форм чуми варто починати негайно. На жаль, за багато століть існування інфекції розробити вакцину, яка б захищала організм, так і не вдалося. Лікувати хворобу в наш час можна за допомогою антибіотиків.

Хвороба в Україні

Останній випадок захворюваності чумою в Україні був зафіксований більш ста років тому в Одесі. І ймовірності того, що інфекція може потрапити з Монголії або Китаю в нашу країну, майже немає.

"Її можуть тільки завезти разом з хворим на легеневу форму. Але саме ця форма дуже важко переноситься, інфекція сильно вражає легені, симптоми проявляються практично миттєво. В такому випадку людина просто не зможе нормально переміщатися по вулиці або кудись їздити", – пояснює Крамарьов.

Якщо говорити про тварин, то за словами інфекціоніста, в нашому регіоні гризуни не є носіями чумної бактерії, як на півдні Росії, Монголії або Китаї.

За словами Євтушенка, спалахи чумної інфекції дуже суворо контролюються, тому що хвороба є особливо небезпечною. Якщо в будь-якій країні фіксуються випадки зараження, а таке відбувається час від часу, їх миттєво локалізують. З огляду на багаторічний досвід боротьби з чумою, ймовірність розвитку нової епідемії досить низька.