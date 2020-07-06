Світ почала вражати бубонна чума: чи потрібно боятися Україні нової пандемії
У Монголії та Китаї зафіксовано випадки захворювання бубонною чумою
Перше зараження відбулося, ймовірно, через вживання сирого м'яса бабака
Бубонна чума практично не передається від людини до людини, але є дуже смертоносною
Вакцини від інфекції немає, вилікуватися можна тільки за своєчасного медичного втручання та антибіотиків
Медики вважають, що можливість появи епідемії в Україні малоймовірна
Випадки зараження бубонною чумою зафіксували в Китаї й Монголії.
Поки весь світ бореться з пандемією коронавірусу, людей почала вражати ще одна небезпечна хвороба – бубонна чума. Перші випадки зараження зафіксовані в Монголії та Китаї, у регіонах ввели карантин і оголосили режим підвищеної епідеміологічної небезпеки.
Медики кажуть, що за швидкого реагування та застосування всіх необхідних заходів загрози поширення інфекції практично немає, але недооцінювати хворобу все ж не варто. Чи загрожує бубонна чума Україні – дізнавався OBOZREVATEL.
Що таке чума
Чума – інфекційне захворювання, яке вражає деяких дрібних ссавців та бліх, що паразитують на них. Залежно від шляху проникнення інфекції розрізняються дві основні форми чумної інфекції: бубонна і легенева.
Бубонна чума є найбільш поширеною формою, виникає в результаті укусу інфікованої блохи. Збудник проникає в організм і рухається до найближчого лімфатичного вузла, де починає розмножуватися.
Через інфекцію запалюється й набрякає лімфатичний вузол, утворюються ущільнення, саме їх називають "бубонами".
Бубонної чумою заразилися в Китаї й Монголії 125region
Передавання бубонної чуми від людини до людини відбувається рідко. У разі подальшого розвитку бубонної чуми інфекція може поширитися в легені, і виникає більш тяжка форма, яка називається легеневою.
Легенева чума – найбільш заразна форма захворювання, характеризується коротким інкубаційним періодом (до 24 годин), практично 100% летальністю та швидкістю зараження.
Симптоми зараження
"Якщо коронавірус у багатьох людей може переноситься безсимптомно, то симптоми чуми більше схожі на захворюваність грипом. Без клініки перебіг чуми неможливий, заражений перебуває в дуже важкому стані", – сказав OBOZREVATEL інфекціоніст Віталій Євтушенко.
Серед основних ознак захворюваності виділяють такі:
висока температура та лихоманка;
головний біль;
нудота і блювання;
збільшення лімфатичних вузлів;
важка інтоксикація;
геморагічний синдром;
У перші 24 години проявляються симптоми, як у респіраторного захворювання: задишка і кашель, нерідко мокрота з кров'ю.
Перші симптоми чуми схожі на респіраторне захворювання 24 канал
Як відбувається зараження
У разі легеневої форми передавання інфекції відбувається повітряно-крапельним шляхом. Так само, як і грип або коронавірус, їй досить потрапити на слизову оболонку.
"Якщо в одне приміщення з людьми потрапляє заражений легеневою формою чуми, тут без варіантів, інфікування відбувається 100%", – говорить OBOZREVATEL інфекціоніст Сергій Крамарьов.
Бубонна чума рідко передається від людини до людини, заразитися можна від дрібних гризунів, переважно щурів і бабаків, а точніше, від укусу інфікованої блохи, яка паразитує на тварині.
Бубонна чума передається від щурів і бабаків "Новий час"
Як говорить Крамарьов, лікування обох форм чуми варто починати негайно. На жаль, за багато століть існування інфекції розробити вакцину, яка б захищала організм, так і не вдалося. Лікувати хворобу в наш час можна за допомогою антибіотиків.
Хвороба в Україні
Останній випадок захворюваності чумою в Україні був зафіксований більш ста років тому в Одесі. І ймовірності того, що інфекція може потрапити з Монголії або Китаю в нашу країну, майже немає.
"Її можуть тільки завезти разом з хворим на легеневу форму. Але саме ця форма дуже важко переноситься, інфекція сильно вражає легені, симптоми проявляються практично миттєво. В такому випадку людина просто не зможе нормально переміщатися по вулиці або кудись їздити", – пояснює Крамарьов.
Якщо говорити про тварин, то за словами інфекціоніста, в нашому регіоні гризуни не є носіями чумної бактерії, як на півдні Росії, Монголії або Китаї.
За словами Євтушенка, спалахи чумної інфекції дуже суворо контролюються, тому що хвороба є особливо небезпечною. Якщо в будь-якій країні фіксуються випадки зараження, а таке відбувається час від часу, їх миттєво локалізують. З огляду на багаторічний досвід боротьби з чумою, ймовірність розвитку нової епідемії досить низька.