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26 грудня • оновлено в 09:28
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Брокенський привид: у Карпатах помітили унікальне оптичне явище. Фото

1.9т
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На горі Піп Іван в українських Карпатах сфотографували унікальне оптичне явище – брокенський привид.

Знімок-підтвердження 22 грудня опублікував у Facebook рятувальник із Калуша, начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Попіван. Брокенська примара, тінь обсерваторії", – підписав він фото.

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У Карпатах помітили унікальне оптичне явище

У Карпатах помітили унікальне оптичне явище

Користувачі із захопленням відреагували на "привида". Допис рятувальника у соцмережі зібрав понад три сотні лайків і майже тридцять репостів.

Зауважимо, що брокенський (або гірський) привид – це рідкісне оптичне явище в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар (туману) в напрямку, протилежному до сонця. Така тінь може здаватися дуже великою, іноді вона оточена кольоровими кільцями (так звана глорія). Окрім цього, примара може рухатися до того ж абсолютно несподівано, що пов'язано з рухом хмарного шару та коливанням щільності хмар. Це незвичне явище можна побачити у різних гірських куточках світу.

Брокенський привид на горі Піп Іван

Брокенський привид на горі Піп Іван

Facebook/Василь Фіцак

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році брокенського привида в Закарпатській області на горі Піп-Іван зафіксував фотограф Сергій Павлюк. Знімок він опублікував у Facebook.

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Автор
Марта Рок
Тема
Карпати
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
Карпати
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