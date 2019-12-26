Брокенський привид: у Карпатах помітили унікальне оптичне явище. Фото

На горі Піп Іван в українських Карпатах сфотографували унікальне оптичне явище – брокенський привид.

Знімок-підтвердження 22 грудня опублікував у Facebook рятувальник із Калуша, начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Попіван. Брокенська примара, тінь обсерваторії", – підписав він фото.

У Карпатах помітили унікальне оптичне явище

Користувачі із захопленням відреагували на "привида". Допис рятувальника у соцмережі зібрав понад три сотні лайків і майже тридцять репостів.

Зауважимо, що брокенський (або гірський) привид – це рідкісне оптичне явище в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар (туману) в напрямку, протилежному до сонця. Така тінь може здаватися дуже великою, іноді вона оточена кольоровими кільцями (так звана глорія). Окрім цього, примара може рухатися до того ж абсолютно несподівано, що пов'язано з рухом хмарного шару та коливанням щільності хмар. Це незвичне явище можна побачити у різних гірських куточках світу.

Брокенський привид на горі Піп Іван Facebook/Василь Фіцак

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році брокенського привида в Закарпатській області на горі Піп-Іван зафіксував фотограф Сергій Павлюк. Знімок він опублікував у Facebook.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!