Бродський – Зеленському: проїдьтеся лікарнями і подивіться в очі тим, хто помирає
Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський опублікував нове звернення до президента Володимира Зеленського про важку ситуацію з COVID-19 в країні.
На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що глава держави після виявлення у нього небезпечної хвороби повинен лікуватися, як звичайні громадяни, аби зрозуміти, до чого призвела бездіяльність його команди.
"Володимире, ви не герой, і це не піар. Оскільки у вас температура і ви захворіли короною, у вас з'явилася можливість зрозуміти долю простих людей, які задихаються без кисню, місця в реанімаційних і без ліків, якими будуть вас лікувати. Проїдьтеся в турне лікарнями, послухайте втомлених лікарів і медсестер. Подивіться в очі тих, хто помирає, та їх родичів", – сказав Бродський.
"Ви і ваша клоунська команда винні багато в чому в горі людей. Ви нічого не робили сім місяців, крім валяння дурня. Зараз говорите про карантин вихідного дня. Це ідіотизм. Coranta – італійською сорок, виник цей термін, коли кораблі ставили на карантин у Венеції на відстій, на 40 днів. Який ланцюжок ви розірвете? У нас люди похилого віку будуть задихатися тисячами за день", – обурився підприємець.
Підсумовуючи, Бродський припустив, що, можливо, Бог на його прохання послав представникам влади випробування у вигляді коронавірусу. Крім того, він попередив, що приховати факт лікування в елітних клініках нікому не вдасться.
"Якщо я знайду вас і ваших близьких в приватних лікарнях, я буду кричати на всю країну. Ви повинні зрозуміти, що взялися не за свою справу. Будьте здорові, і ваші батьки теж. Упевнений, що будете лікуватися, не як прості люди. Ідіть вже до себе в "95 квартал", Трамп уже пішов, не тягніть. Дай будувати нормальну країну для людей, а не аферистів", – резюмував Бродський у зверненні до Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Бродський, який перехворів на коронавірус, жорстко розкритикував політиків за провал підготовки до другої хвилі COVID-19.
Також він зазначив, що Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, хворі на COVID-19, повинні лікуватися тільки в державній лікарні. Так вони зможуть побувати "в шкурі простого люду".
За словами Бродського, люди опиняються на межі життя і смерті, багатьох не вдається врятувати, а влада при цьому тільки піариться.