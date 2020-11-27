Бродський – владі: за гроші життя не купиш

Порятунок економіки в період пандемії коронавірусу не може бути важливішим за порятунок життя людини.

Про це заявив у Facebook голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, коментуючи слова заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка про те, що економіка – це теж життя людей.

"Молодий чоловіче, немає нічого важливішого за життя людини. Врятуй одне життя і ти врятуєш весь світ. Щось там у вас не те в головах, а ви при владі", – підкреслив він.

"Кирило, тобі не говорили, що за гроші життя не купиш", – додав Бродський.

Скрін Facebook

Нагадаємо, в інтерв'ю Алесі Бацман Кирило Тимошенко визнав, що підключення ліжко-місць до кисню – це проблема, якою потрібно було займатися в першу чергу, але Україна її пропустила.

Наприклад, контракти на установку кисневих станцій в регіонах були укладені тільки на наступний рік.

За словами заступника голови ОП, тепер він особисто курирує питання закупівлі всього, що пов'язано з киснем.

"Я б не сказав, що в останні тижні ситуація стає все гірше", – зазначив він.

Водночас Тимошенко підкреслив, що рішення про повний локдаун влада ухвалить після того, як пройдуть треті вихідні на карантині.

"Це рішення повинні прийняти всі – центральна і місцева влада, щоб не було сепаратизму. Так, економіка не в тому стані через ковід. Але ситуації з тим, що не буде зарплат і пенсій, не буде. Це неможливо", – запевнив чиновник.

Тимошенко визнав, що підключенням ліжко-місць до кисню в Україні ніхто не займався liga.net

Також Тимошенко заявив, що "ні для кого не секрет", що деяким нардепам пропонують гроші за голоси. Він не став заперечувати, що народних обранців від "Слуги народу" можуть "купувати".

"Я не можу сказати, що такого не буває в Верховній Раді. Для всіх це відома історія, що все одно хтось кудись приходить і пропонує гроші депутатам. Це ж ні для кого не секрет", – сказав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кирило Тимошенко пообіцяв витримати баланс при ухваленні рішення про введення локдауну в Україні.

"Тому що з одного боку – економіка, а з іншого боку – смерті людей. Економіка – це ж не просто слово, це життя людей... Тому тут потрібно буде зрозуміти, в який момент це зробити і яким чином", – сказав він.

Заступник голови ОП додав, що якщо влада зважиться на локдаун, то комунікація про це з суспільством "буде заздалегідь".