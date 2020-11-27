Бродський – владі: економіка не важливіша за життя людини

Порятунок економіки в період пандемії коронавірусу не може бути важливішим за порятунок життя людини.

Про це заявив у Facebook голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, коментуючи слова заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка про те, що економіка – це теж життя людей.

"Молодий чоловіче, немає нічого важливішого за життя людини. Врятуй одне життя і ти врятуєш весь світ. Щось там у вас не те в головах, а ви при владі", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кирило Тимошенко пообіцяв витримати баланс при ухваленні рішення про введення локдауну в Україні.

"Тому що з одного боку – економіка, а з іншого боку – смерті людей. Економіка – це ж не просто слово, це життя людей... Тому тут потрібно буде зрозуміти, в який момент це зробити і яким чином", – сказав він.

Заступник голови ОП додав, що якщо влада зважиться на локдаун, то комунікація про це з суспільством "буде заздалегідь".