Бродський виграв суд щодо захисту гідності: подробиці справи

Києво-Святошинський районний суд Київської області задовольнив позов голови редакційної ради OBOZREVATEL, президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського щодо появи у ЗМІ недостовірних фактів про нього.

Так, за інформацією у Єдиному реєстрі судових рішень, Бродський позивався до суду щодо захисту його честі, гідності та ділової репутації.

"Встановити факт недостовірності інформації та спростувати інформацію, яка порушує особисті немайнові права Бродського Михайла Юрійовича", – сказано в ухвалі суду.

Бродський виграв суд щодо захисту гідності

Йдеться про те, що 2 листопада 2018 року на сайті from.ua open-ua.net з’явився матеріал під назвою "Непотрібна іграшка: як Бродський "пограв" в український баскетбол". У матеріалі наводилася недостовірна інформація, про що наголошував Бродский та підтвердив суд.

Зокрема, суд ухвалив, що даний матеріал порушує права Бродського на повагу до його честі, гідності, недоторканості його ділової репутації, оскільки він є публічною особою та веде активну громадську та публічну діяльність.

Зокрема, дійсності не відповідають такі фрагменти з матеріалів:

"За час роботи в Федерації він вирішував проблеми з власниками клубів, піарився, закривав рот неугодним фахівцям, а потом..виганяв їх".

"Ще в 90-х, отримавши прибуток від сумнівних операцій, був створений "Денді-Баскет . Це була дивовижна історія, яка закінчилась..СІЗО для Бродського".

"Після цього,"функціонер" встиг побувати в місцях тимчасового позбавлення волі, вийшовши звідки баскетбол забув і "Денді" був розформований".

"Михайло Бродский..з..Сергієм Одаричем, разом з яким зробив захоплення заводу "Темп", на якому працювало близько 5 тисяч жителів міста".

"Бродському вдалося реалізувати задумане – "Темп" оголосив про банкрутство, а його майно було розпродано".

"... люди Бродського влаштували все так, щоб клуб Михайлюка "Дніпро" не отримав компенсацію".

На жаль, суд не зміг встановити ні журналіста, який написав статтю, ні власника видання, де вона була опублікована.

Раніше апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення на користь голови редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського щодо захисту його честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський звернувся із потужною заявою до влади. Він запропонував чотири кроки, які потрібно реалізувати для реальних змін у країні.

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