Бродський: у лікарнях немає місць із киснем, а Ляшко піариться в мережі

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський вказав на відсутність в українських лікарнях місць із киснем для хворих на коронавірус.

Він поцікавився у Facebook, яка сатурація (насичення крові киснем) у президента України Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака, які лікуються від COVID-19 у лікарні "Феофанія".

"Може їм потрібен кисень? У лікарнях місць із киснем немає", – підкреслив Бродський.

До того ж, за його словами, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко "піариться в ФБ".

Йдеться про публікацію Ляшка про робочу поїздку до Полтави. Він написав, що "спеціально не одягав костюм і краватку, пройшовся по лікарнях, поспілкувався з людьми, які відвідують родичів та знайомих у лікарнях, посидів у невеликій черзі на КТ (дізнався від людей, хто направляє, чи оплачують вони цю послугу), спробував здати тест на ковід після 18:00, поспілкувався з операторами диспетчерської 103, а також оцінив, як виконується карантин вихідного дня.

Бродський у коментарі під постом Ляшка закликав його просити вибачення перед народом за те, що "ви проср*ли 7 місяців підготовки".

"Кисню немає або нестача. Говоріть правду і йдіть у відставку. Знову дурите людей", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: