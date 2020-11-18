Бродський: Шмигаля – у відставку, за смерті українців від COVID-19 відповідальний він

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що Денис Шмигаль повинен піти з поста прем'єр-міністра України через ситуацію з COVID-19 у країні.

На своїй сторінці у Facebook він підкреслив, що Шмигаль відповідальний за смерті українців від коронавірусу. Так Бродський відреагував на інформацію, опубліковану в матеріалі OBOZREVATEL про смерть чоловіка від COVID-19, який помер, віддавши свій кисень хворому на коронавірус синові.

"Шмигаля у відставку і негайно. Він керує виконавчою владою і несе повну відповідальність за кожен такий випадок", – написав Бродський.

Він підкреслив, що раніше вірив у "совість і розум" нової влади.

"Я ненавиджу цю владу більше, ніж усіх, хто був раніше. Навіть я вірив, що ці молоді люди мають совість і розум", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бродський вказав на відсутність в українських лікарнях місць із киснем для хворих на коронавірус. Він поцікавився, яка сатурація (насичення крові киснем) у президента України Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака, які лікуються від COVID-19 у лікарні "Феофанія".