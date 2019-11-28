Президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розгромив молоду команду президента Володимира Зеленського, назвавши її членів "ліфтерами". Також він висловив упевненість у вині другого президента Леоніда Кучми за вбивство засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе й розкрив страшну статистику смертей українців у ДТП.

Про це та багато іншого він розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

OBOZREVATEL зібрав для вас головні тези Бродського:

Про захист бізнесу державою:

"Бізнес не може бути незалежним, якщо країна не працює. Держава створена людьми для того, щоб вона їх захищала. Якщо ця функція не виконується, який незалежний бізнес може бути?" – зазначив він.

Бродський розгромив "ліфтерів" з команди Зеленського

Про прихід до влади "слуг народу":

"Ось, кажуть, прийшли молоді, "слуги", я їх називаю "ліфтерами". Вони там розповідають про соціальний ліфт, вони – "ліфтери". Які вони "слуги"? "Слуги народу" літають за три тисячі гривень у VIP- секторі? Мені однаково, сам він заплатив чи держава. У народу зарплата 4200, а він у одну сторону 3500 витрачає!" – обурився Бродський.

Про курс валют в Україні у 90-ті:

"Я сидів на дивані з телефоном, мені дзвонили й доповідали. А у мене було 500 обмінних пунктів. Ні в кого більше. Я був ліцензія №1, банки не міняли. Я встановлював курс валюти в країні. Тому що Національний банк – фіксований курс і "До побачення". А ринковий я встановлював. Вірте – не вірте, але протягом 5-6 років його визначав я, сидячи на дивані", – наголосив Бродський.

Про вбивство Гонгадзе:

Бізнесмен нагадав, що фінансував Гонгадзе. Гордон після цього запитав, чи вважає Бродський, що другий президент Леонід Кучма не винен у загибелі журналіста.

"Я переконаний, що ці люди, які продали країну... могли все робити. Все, що завгодно", – додав Бродський і підкреслив, що знає багато про цю справу, проте за все розповісти не може. "Не хотілося б сакральність влади порушувати", – сказав він.

Про війну на дорогах:

"Сьогодні виходять українці вранці на роботу, в школу, інститут, дитячий садок. І я точно знаю, що 10 із них не повернеться", – сказав Бродський. Він дорікнув владі країни у бездіяльності.

"А владі поф*г всі ці роки, що я б'юся за це... Тільки після аварії в Харкові, після цієї Зайцевої, масово медіа стали реагувати і підтримувати позицію сайту OBOZREVATEL у цьому питанні", – додав він.

Про президентство Зеленського:

"Я досі вірю в те, що цей хлопець має нам усім допомогти. Але йому потрібно пройти курс молодого бійця. Він теж своєрідний "ліфтер" політичний, але за життям – ні. Він хороший хлопець. Він в житті копирсався, дерся з того Кривого Рогу. Виповз – "Квартал 95". Молодець", – поділився Бродський.

Про главу Офісу президента Андрія Богдана:

"Він своєрідний хлопець. Мені здається, що десь на якомусь етапі Зеленському його треба буде втрачати. Це буде його рішення, він президент", – переконаний бізнесмен.

"Це одна з тих його [Зеленського] "ніг", на яку він може спертися. У нього не вистачає досвіду особистого управління державою. А цей був усюди: у Міністерстві юстиції, очолював боротьбу з корупцією за уряду Азарова", – додав він.

Про закінчення війни на Донбасі:

Бродський вважає, що Зеленський може закінчити війну, однак з Донбасом краще попрощатися.

"Так, йому вдасться домогтися миру. Ну як домогтися – стабілізувати ситуацію. Розвести війська, обміняти полонених", – поділився президент ФБУ.

Про Януковича і крадені шапки:

За словами Бродського, у них з колишнім секретарем РНБО Олександром Турчиновим була ідея – взяти будь-яку кримінальну справу і "повісити" на Януковича, щоб той показав справжні документи про свої судимості за хуліганство.

"Ну придумали шапки. Хотіли взяти кримінальну справу – ось вона. А він би нехай бігав і кричав: "Це не вона, у мене ось була інша". Хотіли змусити показати реальну кримінальну справу", – поділився Бродський.

"Насправді, краще б він шапки крав, ніж те, що наробив тут", – резюмував президент ФБУ.

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