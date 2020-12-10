Бродський про відтермінування локдауну: влада пожертвує життями українців заради імунітету

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що рішення уряду Дениса Шмигаля ввести локдаун тільки з 8 січня 2021 року "сміливе і злочинне".

Як написав він у Facebook, ідея влади в тому, що за два тижні новорічних свят усі українці захворіють і отримають імунітет.

"Те, що ціною десятків життів, їм начхати. Вони переносять COVID легко або в Феофанії", – підкреслив Бродський.

Він додав, що політичних рішень у лікуванні коронавірусу немає.

Як писав OBOZREVATEL, локдаун в Україні введуть з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки і закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торговельно-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Також на канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Раніше лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський заявив, що в деяких випадках ті, хто перехворів на коронавірус, можуть не потребувати щеплення від COVID-19, оскільки матимуть до нього імунітет, який може зберігатися роками.