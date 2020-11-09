Бродський – про COVID-19 у Зеленського і Єрмака: нехай побудуть у шкурі простого люду

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України, підприємець Михайло Бродський закликав президента України Володимира Зеленського і голову Офісу президента Андрія Єрмака, хворих на COVID-19, лікуватися тільки в державній лікарні.

На своїй сторінці у Facebook він запропонував політикам побути в "шкурі простих людей".

"Отже, Зеленський і Єрмак – корона. Зла не зичу, але лікуватися їхати тільки до держлікарень. Інакше – це зрада українців в їхній боротьбі за життя зі смертю. Ці клоуни повинні побути в шкурі простих людей. Може, перепросять за 7 розлогих місяців і за фонд, який пропав", – написав Бродський.

Він уточнив, що Зеленському треба лікуватися в Кривому Розі, а Єрмаку – у київській клінічній лікарні №4.

"Щоправда, думаю, що їх лікуватимуть правильними й дорогими ліками і до лікарні вони не потраплять. А ви, лохи, вмирайте потихеньку", – резюмував Бродський.

Facebook Михайла Бродського

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець Михайло Бродський, який перехворів на коронавірус, жорстко розкритикував політиків за провал підготовки до другої хвилі COVID-19. Він запропонував, щоб усі політики і влада відкрито повідомляли, де вони лікували й лікують себе і своїх близьких.