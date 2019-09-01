Хочу очень осторожно и не грубо высказаться по поводу так называемого интервью президента.

Это чистый пиар, или просто продолжение кино. Это не честно. Должны прийти серьёзные журналисты и задать серьёзные вопросы. Народ должен не восхищаться, а просто знать правду.

Власть - не синекура, власть - Голгофа. И тогда, когда вы знаете, что будут спрашивать, вы будете делать всё честно и улучшаться.

А так - было красиво, но похоже на обман. Как в анекдоте. Пошлом.

P. S. Кстати, было бы очень хорошо, чтобы Вам присылали смс не только о погибших воинах на войне, а и погибших гражданах на дорогах. Поверьте, их судьбы не менее трагичны. И у них тоже есть мамы.

Остановить эту войну Вам по силам. И не только в дорогах дело.

Меня не слышала ни одна власть. Спасите людей. Удачи.

Правда, это не пиар.

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