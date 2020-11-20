Бродський нагадав Зеленському слова про локдаун у разі 15 тисяч хворих на COVID-19

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський нагадав президенту Володимиру Зеленському його заяву ввести локдаун у разі 15 тисяч нових заражених коронавірусом (COVID-19) на добу.

Про це він написав у Facebook, закликавши владу ввести тотальний карантин.

"Потрібно (ввести – Ред.) тритижневий локдаун і терміново", – додав він.

Також про обіцянку Зеленського ввести локдаун у Facebook написав голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства "Главком" Віктор Шлінчак.

"Місяць тому (21 жовтня) ще здоровий Зеленський говорив, що локдаун в Україні можуть ввести в разі 15 тисяч виявлених хворих на день. Сьогодні (20 листопада – Ред.) – майже 15 тисяч. І що? І хто?" – зазначив він.

Зазначимо, що в Україні на ранок п'ятниці, 20 листопада, підтверджено 598 085 випадків коронавірусу. З них рекордні 14 575 було виявлено за попередню добу.

Додамо, що раніше глава держави Володимир Зеленський сказав, що локдаун в Україні можливий у разі 15 тисяч випадків COVID-19 на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив про зараження коронавірусом 9 листопада. Зараз глава держави перебуває на лікуванні в "Феофанії". Пізніше Зеленський розповів про своє самопочуття.