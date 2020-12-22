Британський "мутант" COVID-19 може бути небезпечним для дітей – вчені

Новий штам коронавірусу, який нещодавно знайшли в Британії, може бути небезпечним для дітей, оскільки вони більш сприйнятливі до зараження ним.

Про це заявили вчені з урядової консультативної групи з нових і виникаючих респіраторних вірусів (NERVTAG) в коментарі Reuters.

"Є натяк на те, що він більше схильний до зараження дітей. Ми не встановили будь-якого причинно-наслідкового зв'язку з цього приводу, але ми можемо побачити це в даних. Нам потрібно буде зібрати більше даних, щоб побачити, як він буде себе поводити в майбутньому", – сказав професор Ніл Фергюсон.

Венді Барклай, ще один професор і фахівець з вірусології, сказала, що серед мутацій в новому штамі є зміни в способі його проникнення в людські клітини. Це може означати, що "діти, можливо, так само сприйнятливі до цього вірусу, як і дорослі".

"Таким чином, з огляду на характер їх змішування, можна очікувати, що буде більше інфікованих дітей", – сказала Барклай.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Британії заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більше заразним. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.