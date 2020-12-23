Британські кліматологи розповіли, яким буде 2021 рік

Прийдешній 2021 рік буде прохолоднішим, ніж попередні, проте все одно залишиться в шістці найтепліших на Землі за всю історію спостережень.

Про це заявили вчені Метеорологічного бюро Великобританії, пише BBC News. Найбільший вплив на це справлять парникові гази, уточнили вони.

На думку дослідників, температура повітря на Землі, найімовірніше, буде приблизно на 1°С вищою, ніж у доіндустріальну епоху. Це явище спостерігається на нашій планеті вже сьомий рік поспіль.

Загалом, за прогнозом бюро, температура Землі у 2021 році, ймовірно, буде на 0,91–1,15°C вищою, ніж у період із 1850 по 1900 роки, та в середньому становитиме 1,03°C.

Майбутній рік буде трохи холоднішим, ніж попередні, через погодне явище Ла-Нінья в тропічній частині Тихого океану. Воно виникає, коли сильні вітри несуть теплі поверхневі води океану з Південної Америки в бік Філіппін, а замість них на поверхню виходять більш холодні глибинні води.

Відповідно, температура поверхні моря знизиться на 1–2°C та, ймовірно, не дасть 2021 року встановити температурний рекорд.

На думку дослідників, вплив на клімат Землі природного похолодання, такого як Ла-Нінья, є важливим, проте значною мірою він пригнічується примусовим потеплінням, викликаним парниковими газами в атмосфері.

Поки що найтеплішим за всю історію спостережень із 1850 року залишається 2016-й, уточнили британські вчені.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що танення льоду в Гренландії внаслідок глобального потепління відбувається значно швидше, ніж вважалося раніше.

Дослідники Льєзького університету в Бельгії та Університету Осло в Норвегії дійшли висновку, що в результаті кліматичних змін на острові вивільняється з-під льоду на 60% більше поверхні, ніж прогнозувалося раніше. До 2100 року це може призвести до підйому рівня Світового океану на 18 сантиметрів.