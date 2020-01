У Британії герб України прирівняли до символів тероризму: розгорівся скандал

У посібнику з протидії екстремізму, підготовленому поліцією Великобританії, у розділі знаків і символів праворадикальних груп розміщено національний герб України.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило посольство України в Британії. Дипломати зажадали офіційних вибачень і видалення зображення.

Зазначимо, у документі тату з гербом подали під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщено поруч із нацистською символікою.

"Розміщення тризуба, конституційного національного символу і герба України, в інструкції з протидії екстремізму, виданій антитерористичною поліцією для викладачів і медичного персоналу Великобританії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень", – заявило посольство України.

Посібник розповсюджується по всій Англії в рамках підготовки до програми "Превенція" із боротьбиз радикалізацією, призначеною для того, щоб зловити осіб, які можуть загрожувати вчиненням терористичного насильства.

При цьому "Європейська правда" передає, що в документі поряд із неонацистами згадуються і такі ненасильницькі групи, як "Грінпіс", екологічна протестна група "Повстання проти вимирання".

Також у розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, приведена символіка полку "Азов".

Британська поліція пояснила ці документи помилкою, однак у новій їх версії все також є "Повстання проти вимирання" та інші зоозахисні й екоорганізації.

Поліція наполягає на тому, що цей посібник не має на меті визначити всі групи, які він описує, як екстремістські.

Посібник, як пояснили копи, призначений поліпшити розуміння знаків і символів, з якими люди можуть зіткнутися. У його тексті також сказано, що "не всі знаки і символи в цьому документі вказані в контртерористичних інтересах".

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol & Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers & medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb