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19 січня • оновлено в 16:54
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У Британії герб України прирівняли до символів тероризму: розгорівся скандал

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У посібнику з протидії екстремізму, підготовленому поліцією Великобританії, у розділі знаків і символів праворадикальних груп розміщено національний герб України.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило посольство України в Британії. Дипломати зажадали офіційних вибачень і видалення зображення.

Зазначимо, у документі тату з гербом подали під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщено поруч із нацистською символікою.

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Ілюстрація. Тату з гербом України

Ілюстрація. Тату з гербом України

Politinform.net

"Розміщення тризуба, конституційного національного символу і герба України, в інструкції з протидії екстремізму, виданій антитерористичною поліцією для викладачів і медичного персоналу Великобританії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень", – заявило посольство України.

Посібник із протидії екстремізму

Посібник із протидії екстремізму

Посібник розповсюджується по всій Англії в рамках підготовки до програми "Превенція" із боротьбиз радикалізацією, призначеною для того, щоб зловити осіб, які можуть загрожувати вчиненням терористичного насильства.

При цьому "Європейська правда" передає, що в документі поряд із неонацистами згадуються і такі ненасильницькі групи, як "Грінпіс", екологічна протестна група "Повстання проти вимирання".

Також у розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, приведена символіка полку "Азов".

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Посібник із протидії екстремізму

Посібник із протидії екстремізму

Британська поліція пояснила ці документи помилкою, однак у новій їх версії все також є "Повстання проти вимирання" та інші зоозахисні й екоорганізації.

Поліція наполягає на тому, що цей посібник не має на меті визначити всі групи, які він описує, як екстремістські.

Посібник, як пояснили копи, призначений поліпшити розуміння знаків і символів, з якими люди можуть зіткнутися. У його тексті також сказано, що "не всі знаки і символи в цьому документі вказані в контртерористичних інтересах".

Як писав OBOZREVATEL, раніше невідомі розклеїли наліпки з українською символікою на вулицях тимчасово окупованого терористами "ДНР" Донецька.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Великобританія
Теги
символи "Азов" скандали фотографии тероризм
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Некоторые картинки точь в точь эмблема Азова. К ним претензий у Украины нет.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Бу-га-га-га, а шо не так, гитлepoвские пoдxyйники?
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1
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Происки єрефовцев.
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