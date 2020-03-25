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25 березня • оновлено в 11:31
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Брифінг Ляшка щодо коронавірусу в Україні 25 березня: дивитися онлайн

2.1т
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У середу, 25 березня, о 12:30 відбудеться брифінг головного санітарного лікаря України, першого заступника голови МОЗ Віктора Ляшка про ситуацію з коронавірусом у країні.

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Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

LIGA.net

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня МОЗ офіційно підтвердило 113 випадків зараження коронавірусом в Україні. З них 29 виявлені за останню добу. Перші випадки інфікування зафіксовані у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена у:

  • Волинська область – 1 випадок (виявлено за останню добу);

  • Запорізька область – 2 випадки (виявлені за останню добу);

  • Дніпропетровська область – 2 випадки;

  • Донецька область – 1 випадок;

  • Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

  • Івано-Франківська область – 5 (1 летальний) випадків;

  • Київ – 31 випадок (з них 2 виявлені протягом останньої доби);

  • Київська область – 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби);

  • Львівська область – 2 випадки;

  • Луганська область – 1 (виявлено за останню добу);

  • Одеська область – 1 (виявлено за останню добу);

  • Тернопільська область – 4 випадки (2 з яких виявлені за останню добу);

  • Чернівецька область – 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлені протягом останньої доби;

  • Черкаська область – 1 випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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