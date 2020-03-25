Брифінг Ляшка щодо коронавірусу в Україні 25 березня: дивитися онлайн

У середу, 25 березня, о 12:30 відбудеться брифінг головного санітарного лікаря України, першого заступника голови МОЗ Віктора Ляшка про ситуацію з коронавірусом у країні.

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Віктор Ляшко LIGA.net

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня МОЗ офіційно підтвердило 113 випадків зараження коронавірусом в Україні. З них 29 виявлені за останню добу. Перші випадки інфікування зафіксовані у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена у:

Волинська область – 1 випадок (виявлено за останню добу);

Запорізька область – 2 випадки (виявлені за останню добу);

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область – 5 (1 летальний) випадків;

Київ – 31 випадок (з них 2 виявлені протягом останньої доби);

Київська область – 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби);

Львівська область – 2 випадки;

Луганська область – 1 (виявлено за останню добу);

Одеська область – 1 (виявлено за останню добу);

Тернопільська область – 4 випадки (2 з яких виявлені за останню добу);

Чернівецька область – 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлені протягом останньої доби;

Черкаська область – 1 випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 березня Ляшко заявив, що завдяки карантину в Україні істотно зменшилася кількість захворювань на грип та грипоподібні хвороби. Це свідчить про те, що обмежувальні заходи можуть стримати і поширення коронавірусу.

Також він попередив, що в Україні коронавірусом за різними оцінками можуть заразитися від 200 тисяч осіб до мільйонів. Однак цього можна уникнути, якщо дотримуватися карантину.

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