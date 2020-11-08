Бреше, але менше: Милованов перерахував, у чому Зеленський кращий за Трампа

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов відповів українцям, яким не подобається нинішній очільник України Володимир Зеленський.

У своєму дописі на Facebook він назвав США прикладом того, як люди можуть розв’язувати такі проблеми. Якщо громадянам не подобається президент, вони мають включитися в політичну роботу, готувати інших кандидатів та переконувати виборців обрати їх, вважає він.

Милованов перерахував те, в чому Зеленський краще за президента США Дональда Трампа.

"Багатьом українцям не подобається Зеленський. Є і такі хто практично закохані в нього. Але президент – це не про персоналії, а про політику. Чи підтримує Зеленський расизм чи сексизм? Ні. Чи бореться він з ЗМІ? Ні. Чи дискредитує він науковців та експертів? Ні. Чи він маніпулює або бреше? Так, але значно менше за Трампа (якщо я правильно прочитав дослідження Воксу)", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський і ОП Андрій Єрмак привітали демократа Джо Байдена з перемогою на виборах глави США. Повідомлення українського лідера з'явилося увечері 7 листопада на Twitter-сторінці. Єрмак привітав американського політика у Facebook.