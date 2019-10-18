"Брехун!" Український блогер викрив Шарія. Відео

Блогер і журналіст Валентин Ковалевський випустив нове відео під назвою "Шустер VS Шарій: хто в підсумку облажався?", у якому наводить деякі недостовірні дані в блогах Анатолія Шарія.

Ролик вийшов на його Youtube-каналі. Під приціл Ковалевського потрапив блог Шарія, в якому він аналізує програму Савіка Шустера "Свобода слова", на ефір якої він запросив атовців Романа Шрайка (Рахмана) і Володимира Жемчугова (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Шарій надав відео допиту Рахмана бойовиками невизнаних республік, у якому вони нібито дорікають Рахмана за стрілянину по районах Донецька.

Валентин Ковалевський, Анатолій Шарій

Ковалевський же в своєму відео засумнівався в його справжності. Він припустив, що воно може бути змонтованим або ж бути отриманим безпосередньо від бойовиків або від Російської Федерації. Ковалевський довів, що відео допиту Рахмана з'явилося в інтернеті на декількох майданчиках водночас - 9 грудня 2015 року. Виявилося, що оригінал цього відео першим з'явився на офіційному каналі Анатолія Шарія.

Другим гостем "Свободи слова" став Володимир Жемчугов, герой України. Шустер представляючи гостя, назвав його луганським партизаном, і зазначив, що він підірвав себе на міні, щоб не здатися терористам. Шарій, в свою чергу, стверджував, що Жемчугов збрехав, розповідаючи про підрив на міні. Тут же Ковалевський знову викрив Шарія в обмані, надавши документи з офіційного сайту президента. У них, дійсно, йдеться про те, що Жемчугов вирішив підірвати себе на міні, щоб уникнути полону.

Як писав OBOZREVATEL, скандальний блогер Анатолій Шарій публічно принизив телеведучу Яніну Соколову, звинувативши її в тому, що вона нібито вигадала історію з хворобою рак заради просування нового проекту.

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