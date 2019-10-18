Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 15:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Брехун!" Український блогер викрив Шарія. Відео

1.5т Читати матеріал російською

Блогер і журналіст Валентин Ковалевський випустив нове відео під назвою "Шустер VS Шарій: хто в підсумку облажався?", у якому наводить деякі недостовірні дані в блогах Анатолія Шарія.

Ролик вийшов на його Youtube-каналі. Під приціл Ковалевського потрапив блог Шарія, в якому він аналізує програму Савіка Шустера "Свобода слова", на ефір якої він запросив атовців Романа Шрайка (Рахмана) і Володимира Жемчугова (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Шарій надав відео допиту Рахмана бойовиками невизнаних республік, у якому вони нібито дорікають Рахмана за стрілянину по районах Донецька.

Валентин Ковалевський, Анатолій Шарій

Валентин Ковалевський, Анатолій Шарій

Новини
Шарія і Добкіна позбавили фінансування: Рада підтримала ідею Томенка

Ковалевський же в своєму відео засумнівався в його справжності. Він припустив, що воно може бути змонтованим або ж бути отриманим безпосередньо від бойовиків або від Російської Федерації. Ковалевський довів, що відео допиту Рахмана з'явилося в інтернеті на декількох майданчиках водночас - 9 грудня 2015 року. Виявилося, що оригінал цього відео першим з'явився на офіційному каналі Анатолія Шарія.

Другим гостем "Свободи слова" став Володимир Жемчугов, герой України. Шустер представляючи гостя, назвав його луганським партизаном, і зазначив, що він підірвав себе на міні, щоб не здатися терористам. Шарій, в свою чергу, стверджував, що Жемчугов збрехав, розповідаючи про підрив на міні. Тут же Ковалевський знову викрив Шарія в обмані, надавши документи з офіційного сайту президента. У них, дійсно, йдеться про те, що Жемчугов вирішив підірвати себе на міні, щоб уникнути полону.

Як писав OBOZREVATEL, скандальний блогер Анатолій Шарій публічно принизив телеведучу Яніну Соколову, звинувативши її в тому, що вона нібито вигадала історію з хворобою рак заради просування нового проекту.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Анатолій Шарій
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
17
18
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Люлька Андрій
Люлька Андрій
Ви довбні? таку ахінєю публікувати, всім відомо що це Жемчугов аферюга,та пропагандист пороха, пам`ятаю як він роз`їджав по учбовим закладам та агітував за пороха.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
руденко евгений
руденко евгений
"Ковалевский же в своем видео засомневался в его подлинности. Он предположил..." - предположение - это хорошее "доказательство"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вот уж разоблачил, так разоблачил. Мощно, феерично, безапелляционно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel