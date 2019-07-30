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"Брехня, класний сезон!" У Криму жахнулися порожнечею курорту і згадали Україну

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В анексованому Криму поскаржилися на відсутність відпочивальників на пляжах Судака порівняно з часами, коли півострів був під контролем України.

"Судак жахає порожнечею тих, хто пам'ятає українські сезони. І Судак — один із найбільш заповнених на сьогодні тулубами курорт у Криму", — написала у Twitter RoksolanaToday&25%.

У прикріплених скрінах люди скаржаться, що, як для цієї пори року, народу зовсім немає. А в коментарях до посту користувачі підтверджують сказане.

Крим пустує

Крим пустує

zn.ua

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"Брехня, класний сезон!" У Криму жахнулися порожнечею курорту і згадали Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму місцеві жителі збунтувалися проти окупантів через побори.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Александров Сергей
Александров Сергей
Действительно, очень мало народа на крымском пляже в 04-30 утра!
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Эти бессмысленные вбросы начинают вызывать жалость. Где креатив?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скучно, девочки из 72 ЦІПсО. Пятый год одно и то же.
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