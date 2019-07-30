"Брехня, класний сезон!" У Криму жахнулися порожнечею курорту і згадали Україну

В анексованому Криму поскаржилися на відсутність відпочивальників на пляжах Судака порівняно з часами, коли півострів був під контролем України.

"Судак жахає порожнечею тих, хто пам'ятає українські сезони. І Судак — один із найбільш заповнених на сьогодні тулубами курорт у Криму", — написала у Twitter RoksolanaToday&25%.

У прикріплених скрінах люди скаржаться, що, як для цієї пори року, народу зовсім немає. А в коментарях до посту користувачі підтверджують сказане.

Крим пустує zn.ua

Судак жахає порожнечею тих, хто пам'ятає українські сезони

І Судак один з найбільш заповнених на сьогодні тулубами курорт в Криму pic.twitter.com/WycD93bjcU - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму місцеві жителі збунтувалися проти окупантів через побори.

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