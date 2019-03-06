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"Братські обійми відкриті": Епіфаній звернувся до "загнобленої" РПЦ

1.2тЧитати матеріал російською

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що українське законодавство створює рівні можливості для діяльності всіх релігійних організацій у країні.

Про це він написав на сторінці в Twitter, наголосивши, що звинувачення, які звучать, зокрема, з боку РПЦ до української держави про "втручання у внутрішні церковні питання", є безпідставними.

Епіфаній зазначив, що водночас у Росії замовчують та ігнорують факти справжніх переслідувань, які несуть віряни ПЦУ на окупованих українських територіях Донбасу і Криму.

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"Ми закликаємо до діалогу і єднання на основі автокефального статусу УПЦ ту частину православних ієрархів, духовенства, чернецтва та мирян в Україні, які досі ще перебувають в юрисдикції Російської Православної Церкви. Наші серця і братські обійми відкриті для вас", — написав Епіфаній.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

BBC

Нагадаємо, окупанти в анексованому Криму відпустили затриманого 3 березня архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента.

За словами священнослужителя, його хотіли допитати про "пограбування" міської церкви. Архієпископа затримали в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
РПЦПЦУцерковний конфліктУПЦ МП
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