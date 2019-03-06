"Братські обійми відкриті": Епіфаній звернувся до "загнобленої" РПЦ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що українське законодавство створює рівні можливості для діяльності всіх релігійних організацій у країні.

Про це він написав на сторінці в Twitter, наголосивши, що звинувачення, які звучать, зокрема, з боку РПЦ до української держави про "втручання у внутрішні церковні питання", є безпідставними.

Епіфаній зазначив, що водночас у Росії замовчують та ігнорують факти справжніх переслідувань, які несуть віряни ПЦУ на окупованих українських територіях Донбасу і Криму.

"Ми закликаємо до діалогу і єднання на основі автокефального статусу УПЦ ту частину православних ієрархів, духовенства, чернецтва та мирян в Україні, які досі ще перебувають в юрисдикції Російської Православної Церкви. Наші серця і братські обійми відкриті для вас", — написав Епіфаній.

Митрополит Епіфаній BBC

Вважаємо безпідставнімі звинувачений, Які звучати зокрема з боку Російської Церкви на адресу української держави относительно "втручання у внутрішні церковні питання". Засвідчуємо, что українське законодавство створює Рівні возможности для ДІЯЛЬНОСТІ всех Церков и релігійніх ОРГАНІЗАЦІЙ. - Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 5 березня 2019 р.

Заявляючі про нібіто "гоніння" Щодо Московського Патріархату в Україні, російські церковні та Державні діячі замовчують та ігнорують чісленні факти справжніх переслідувань, якіх зазнають віруючі Нашої Церкви, на окупованіх Россией українських теріторіях Донбасу та в Криму. - Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 5 березня 2019 р.

Ми заклікаємо до діалогу та єднання на основе автокефального статусу УПЦ ту часть православних ієрархів, духовенства, чернецтва и мирян в Україні, Які дотепер ще перебувають у юрісдікції Російської Православної Церкви. Наші серця та братні обійми відкриті для вас. - Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 5 березня 2019 р.

Нагадаємо, окупанти в анексованому Криму відпустили затриманого 3 березня архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента.

За словами священнослужителя, його хотіли допитати про "пограбування" міської церкви. Архієпископа затримали в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя.

Як писав OBOZREVATEL:

Священика Православної церкви України "депортували" з тимчасово окупованої території Донбасу.

Терористи "ДНР" також оголосили, що з 1 березня вони захоплять і відберуть усі парафії, храми, майно, земельні ділянки ПЦУ, а духовенство виженуть із псевдореспубліки.

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