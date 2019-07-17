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Як росіяни ставляться до українців? Опитування показало несподіваний результат

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Більшість опитаних соціологами росіян (68%) добре ставляться до України, негативно – тільки п'ята частина (21%).

Такі дані представив Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ). У результаті опитування виявилося, що кожен другий респондент-росіянин бував в Україні (56%) з тієї чи іншої причини.

Кожен п'ятий відповів, що відвідував родичів або знайомих (21%), стільки ж людей їздили як туристи. Ще 6% були в Україні з діловими цілями.

Прапори України та Росії

Прапори України та Росії

П'ятьма почуттями, які відчувають росіяни до громадян України, виявилися розчарування (20%), симпатія (20%), байдужість (19%), повага (17%), а також співчуття (16%).

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Майже кожен другий респондент дотримується думки, що зараз між росіянами й українцями більше того, що роз'єднує (48%), але при цьому 36% опитаних вважають, що зараз більше того, що об'єднує.

Також для 30% опитаних росіян Україна — це братська країна, для 28% — просто сусід (28%). І лише 12% респондентів сприймають її як джерело загрози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, історик і дипломат Олександр Левченко розповів, що об'єднує і різнить українців та росіян.

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Місце
Україна
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дружбы с Москвой несколько поколений не будет при любых обстоятельствах. Но после возвращения Донбасса и Крыма, выплаты репараций, принесения извинений Украине и всенародного покаяния русских отношения вполне могут стать нормальными
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Прокапало Ігор, обязательно в ООН обратитесь, там к Вам прислушаются )))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Даже не могу себе представить, чтобы в России кто- то вышел с плакатом " Смерть Украине!" и с чучелом Порошенко, какой бы мразью он не был. Это еще одно свидетельство полнейшего нравственного падения и морального уродства украинской нации. Если бы, хоть у малой ее части осталось бы хоть немного мозгов и совести, они бы растоптали эту мразь и разорвали в клочья. Но, увы. Видно не судьба.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Какелы, вам здесь чего надо? К людям тянет?
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2 з 4 відповідей | показати всі
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Oleg Oleg, И да ,если это украинский сайт,то почему 90 %новостей пишут про Россию.???
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Oleg Oleg,вот ты какел и скажи, чего тебе сдесь надо?
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