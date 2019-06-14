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/Суспільство

Брати? Кожен третій українець не побачив загрози від Путіна та Росії

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Більше половини українців вважають російську загрозу реальною, але третина вважає, що скоріше вона занадто перебільшена.

Про це говорять дані спільного опитування центру "Соціс" і Комітету виборців України.

У респондентів запитували: "До якого з цих тверджень ви схиляєтеся більше?" і запропоновано три варіанти відповіді. Так, згідно з опитуванням 55,9% опитаних вибрали варіант "Загроза від Путіна і Росії для незалежності та територіальної цілісності України продовжує бути реальною".

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31,9% українців відповіли, що "Загроза від Путіна і Росії для незалежності та територіальної цілісності України скоріше занадто перебільшена".

12,3% респондентів відмовилися від відповіді або не знали, що вибрати.

Опитування проводилося з 29 травня по 6 червня 2019 методом інтерв'ю "face-toface" за місцем проживання респондентів. Всього було опитано 4000 респондентів у віці від 18 років. Статистична похибка дослідження не перевищує +/- 1,6%.

Результати опитування

Результати опитування

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами".

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Росіяопрос
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Нэзабаром Сравні
пока минуса для большинства ,пришли от майданов,после 04го цитрус пати оклемались,то через десят лет ,дубль получился успешным,уже шестой годик в яму идем.
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