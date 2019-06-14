Брати? Кожен третій українець не побачив загрози від Путіна та Росії

Більше половини українців вважають російську загрозу реальною, але третина вважає, що скоріше вона занадто перебільшена.

Про це говорять дані спільного опитування центру "Соціс" і Комітету виборців України.

У респондентів запитували: "До якого з цих тверджень ви схиляєтеся більше?" і запропоновано три варіанти відповіді. Так, згідно з опитуванням 55,9% опитаних вибрали варіант "Загроза від Путіна і Росії для незалежності та територіальної цілісності України продовжує бути реальною".

31,9% українців відповіли, що "Загроза від Путіна і Росії для незалежності та територіальної цілісності України скоріше занадто перебільшена".

12,3% респондентів відмовилися від відповіді або не знали, що вибрати.

Опитування проводилося з 29 травня по 6 червня 2019 методом інтерв'ю "face-toface" за місцем проживання респондентів. Всього було опитано 4000 респондентів у віці від 18 років. Статистична похибка дослідження не перевищує +/- 1,6%.

Результати опитування

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!