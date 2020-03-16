"Бракує національної ідеї!" Ветеран війни потужно звернувся до українців

Організму нації, який багато років убивали російською пропагандою, бракує української національної ідеї.

Таку думку висловив в своєму пості в Facebook воїн бригади швидкого реагування НГУ Харитін Старський. Він нагадав, що протягом більш як століття професійні пропагандисти з-за порєбріка сварили українців між собою, прищеплювали їм комплекси меншовартості, змушували розмовляти російською мовою, витравлювали почуття власної гідності, руйнували гордість, знищували доблесть, і після цього убивали фізично.

"Українців навчали любити совок, висери мосфільма, насаджували їм ностальгійну любов до червоного, тоталітарного мордора, в якому Гагарін літав у космос, а люди в цей час витирали дупу газетами, бо не знали що таке туалетний папір. І ось таким ось методом поступової селекції з українців виростили той самий соціум закріпачених малоросів, яким у 1991 році "вручили" незалежність", – написав військовий.

prm.ua (ілюстративне фото)

Він задався питанням, скільки українців одужало від наслідків такої "селекції", скільки прокинулися сонячним ранком і "обнаружили", що у них виросла гідність та скільки часу потрібно нації, щоб одужати від промивання мізків, яке тривало протягом століття.

Воїн зазначив, що є ті, хто одужав – частина цих людей воювала на фронті, частина допомагала їм, частина просто вболівала за них, хоча саме така підтримка нерідко була чи не найважливішою для тих, хто сидів у окопі.

"Це саме ті люди, які одужали від непозбувної української бентеги, зчепили зуби і пішли захищати свою українську гідність. "Войовнича меншість", найкраща порода українців, яка насьогодні існує", – сказано у пості.

Старський зауважив, що, на його переконання, з тієї частини населення, якій байдуже, треба виховувати гідних громадян з активною позицією.

"Не треба тішити себе ілюзіями про те, що прийде месія і поведе нас у світле майбутнє. Будь-яка влада – це завжди зріз суспільства, подобається вам це чи ні, бо джерелом будь-якої "злочинної влади" є тільки і виключно "злочинний народ", незалежно від того, у що ви вірите і про що ви мрієте. Ми можемо влаштувати ще п'ять революцій, відвоювати ще десять ротацій на сході, але толк від цього з'явиться тільки тоді, коли значну частину населення України складатиме войовнича більшість", – зауважив військовослужбовець.

Він додав, що для того аби в Україні народилася войовнича більшість має пройти багато років і реформ, у першу чергу – в наших головах.

"І починати потрібно вже сьогодні, прямо зараз. Починати ось цій "войовничій меншості", яка гризеться сама з собою і самовипилюється на радість пуйлу", – підсумував він

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