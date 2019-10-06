"Бракує гімну СРСР": гімназія на Буковині осоромилася на святі

Одна з гімназій міста Хотин Чернівецької області влаштувала свято в стилі 80-х років, на якому звучали винятково радянські пісні.

Відповідним відео на своїй сторінці у Facebook поділився блогер Дядько Євген. На кадрах чути звучання саундтреку з фільму "Іван Васильович змінює професію" – "Звенит январская вьюга" і пісня гурту "Міраж" "Музика нас связала" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Гімназія дивує. Ще не вистачає, щоб гімн СРСР грав", – обурився автор поста, не розуміючи, навіщо сучасним дітям нав'язують те, чим жили за радянських часів.

Під роликом спалахнула бурхлива дискусія, в ході якої стали відомі деякі подробиці скандального заходу в гімназії. Так, з'ясувалося, що ініціаторами свята нібито стали самі учні 11 класу, які вирішили так привітати освітян з їхнім професійним святом. Однак багато українців висловили здивування у зв'язку з тим, що вчителі підтримали ініціативу юного покоління щодо пропаганди радянської епохи.

"Це лютий треш. Ось хто таке там включає?", "У мене 80-е асоціюються з Чорнобильською катастрофою і війною в Афганістані. Шкода, що під час російсько-української війни ми святкуємо те, що пов'язано з часом перебування України в московській залежності . На українських окупованих територіях вже шостий рік суцільне святкування в стилі 80-х "," Нет слов "," Жах "," 11 клас готується до ЗНО з історії України! Програма включає 80-е ", – пишуть люди.

Свято 80-х у гімназії Хотина Facebook Хотинських вістей

"Старше покоління нехай пам'ятає і слухає все, що захоче, – меншому поколінню цього не треба, а в школі тим паче. Тим більше я зовсім не хочу слухати цю російськомовну музику, навіщо у себе вдома я її слухав, бо школа так вирішила?", "Хочу нагадати, що "фанати" цих пісень (носії "русского міра") вже вбили понад 13 тисяч українських військових", "Я теж розумію вчителів, юність яких супроводжували ці пісні. Але якого біса вмикати цю музику дітям 21 століття?","Привиди з минулого", – продовжують обурюватися в коментарях українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у 1-ій міській гімназії Черкас вчителька музики стала фігурантом гучного скандалу. Вона змушувала учнів 4 класу співати радянські пісні "Катюша", "Синенький платочек" і "Вставай, страна огромная", а також показала пропагандистське відео з президентом Росії Володимиром Путіним.

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