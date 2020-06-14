Як Росія задумала узаконити анексію Криму: активістка розкрила план

Кремль штучно створює водний колапс в Криму, щоб за допомогою шантажу змусити українську владу легалізувати анексію 2014 року.

Про це OBOZREVATEL розповіла кримчанка і відома українська публіцистка Лариса Волошина. За її словами, окупанти фактично взяли місцеве населення в заручники, відбираючи у них питну воду для виробництва заводів.

"Вони забирають питну воду у людей для заводів "Кримський титан" і "Кримсода", а потім маніпулюють міжнародним співтовариством, мовляв, для того, щоб впоратися з нестачею води, це Україна повинна відновити її подачу. Якщо Україна піддасться, з точки зору міжнародного права, це означає, що вона починає комерційні відносини з окупаційною владою і легалізує їх. Ось на що націлена Росія під виглядом гуманітарної катастрофи", – уточнила Волошина.

Вода в Криму

Вона нагадала, що Росія просить відкрити перекритий в 2014 році Північно-Кримський канал, який забезпечував до 85% потреб півострова в прісній воді до анексії.

"Але це інженерна споруда, а не природна, тому ніхто не може примусити Україну відкрити її. Тому українська влада та міжнародна спільнота повинні піднімати питання про хижацьке використання природних ресурсів, що піддає небезпеці мирне населення на окупованій території", – підсумувала публіцистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крим переживає одну з наймасштабніших засух за останні 150 років, а наповнення водосховищ за час російської окупації зменшилася до критичного рівня.

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