"Боже, який біль!" Фото сина убитого на Донбасі героя довело мережу до сліз

Мережу зворушило фото сина Героя України, убитого терористами "Л/ДНР" на Донбасі, Андрія Кизило Артема.

Зворушливий знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Римарук. "Тата немає. Син є і тримає весь світ в руках", — підписав він фото.

Під знімком з'явилося безліч хвилюючих коментарів. Люди сумують за загиблим героєм і бажають його синові щасливої долі.

Андрій Кизило служив в 72-й механізованій бригаді. Командиром став в 21-річному віці. А через два роки зайняв посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону бригади. Смертельне поранення військовий отримав під час бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою під Авдіївкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кізіло провели в останню путь в лютому 2017 року.

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