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"Боже, який біль!" Фото сина убитого на Донбасі героя довело мережу до сліз

6.9тЧитати матеріал російською

Мережу зворушило фото сина Героя України, убитого терористами "Л/ДНР" на Донбасі, Андрія Кизило Артема.

Зворушливий знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Римарук. "Тата немає. Син є і тримає весь світ в руках", — підписав він фото.

Під знімком з'явилося безліч хвилюючих коментарів. Люди сумують за загиблим героєм і бажають його синові щасливої долі.

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Андрій Кизило служив в 72-й механізованій бригаді. Командиром став в 21-річному віці. А через два роки зайняв посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону бригади. Смертельне поранення військовий отримав під час бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою під Авдіївкою.

"Боже, який біль!" Фото сина убитого на Донбасі героя довело мережу до сліз
"Боже, який біль!" Фото сина убитого на Донбасі героя довело мережу до сліз

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кізіло провели в останню путь в лютому 2017 року.

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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
быть карателем вредно для здоровья! а быть сыном карателя очень стыдно
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Андрей Рымарук - это его мамаша, я так понимаю?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
В руках он держит не весь мир, листок картона. Херой? Увы. Он был пешка, отдавшая жизнь ради того, чтобы короли могли на войне деньги зарабатывать. Он шел убивать других, а убили его. В итоге, у петюни стало на пару миллионов больше, а у ребенка нет отца. А слюнявые идиоты гундят, что в этом есть слава.
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