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2 грудня • оновлено в 11:08
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"Бояться навіть лікарі!" Правозахисник розповів про проблеми людей з ВІЛ в Україні

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В Україні досі поширені упередження проти ВІЛ-інфікованих і людей, хворих на СНІД.

Часто їх бояться навіть лікарі. Однак рівень толерантності поступово зростає, розповів з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Олександр Павліченко в ефірі ObozTV.

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Павліченко зазначив, що УГСПЛ та низка інших організацій працюють над викоріненням забобонів про ВІЛ, а також допомагають людям із цим статусом обстоювати свої права.

Зокрема, за його словами, серед правових обмежень на сьогодні – заборона ВІЛ-інфікованим особам всиновлювати дітей у звичайному порядку.

"Особи з ВІЛ-статусом, які отримують належну програмну підтримку – наприклад, антиретровірусну терапію – можуть вести практично повноцінне життя, не становлячи ризику для оточення. Навіть коли йдеться про фізичний контакт, про ймовірність передачі інфекції через кров або іншими шляхами, цей ризик зведено до мінімуму", – наголосив він.

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Крім того, Павліченко назвав проблемою той факт, що вагітні жінки з ВІЛ-статусом не можуть народити дитину в будь-якому пологовому будинку. У Києві, наприклад, їх направляють до спеціальної установи.

"Ці питання викликають побоювання і страхи у медичних працівників, які дуже бояться ВІЛ-інфікованих людей і завжди перестраховуються у спілкуванні з ними", – уточнив правозахисник.

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Втім, на його думку, на подолання упереджень проти ВІЛ/СНІДу в Україні знадобиться не більше 10 років.

"Ми долаємо всі ці стигматичні компоненти. Тенденція – хороша. Це може бути вирішено в межах однієї 10-річної програми", – запевнив представник УГСПЛ.

Темпи поширення ВІЛ в Україні

Темпи поширення ВІЛ в Україні

Як писав OBOZREVATEL, Україна посідає друге місце з поширення ВІЛ у Європі. За оцінками міжнародних експертів, понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Причому близько двох третин заражаються в результаті статевих контактів, і лише третина – через наркотичні ін'єкції.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
СНІД здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Україна
Теги
ВІЛ СПІД
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