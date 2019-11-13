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13 листопада • оновлено в 12:02
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"Бояришнік н’юз виходить на новий рівень": терористи "ДНР" відхрестилися від рупорів Кремля

1.4т
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Терористи на окупованому Донбасі обмежили своїм журналістам в'їзд на територію дислокації підрозділів так званої народної міліції "ДНР". Відповідна заборона почала діяти з 13 листопада 2019 року.

Зазначається, що відтепер усю відеоінформацію надаватиме тільки пресслужба "НМ". Скріншотом такої новини на пропагандистському ресурсі "Інсайд Донецьк" поділився у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Бояришнік н'юз виходить на новий рівень. Цікаве повідомлення, щось нове вирішили замутити. Хоча, які там журналісти, звичайні фейкометні пропагандисти та рупори Кремля", – зауважив він.

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Терористи заборонили своїм ЗМІ в'їзд до підрозділів "народної міліції ДНР"

Терористи заборонили своїм ЗМІ в'їзд до підрозділів "народної міліції ДНР"

Колаж

В інформації терористів йдеться про те, що їхня армія стає закритою для представників ЗМІ.

Причиною нібито став острах за безпеку журналістів. У пресслужбі "народної міліції ДНР" заявили, мовляв, декілька днів тому представники знімальної групи ВДТРК "потрапили під обстріл української артилерії".

"Бояришнік н’юз виходить на новий рівень": терористи "ДНР" відхрестилися від рупорів Кремля

Скріншот

Водночас самі пропагандистські інсайдери наголосили, що Кремль цю інформацію не підтвердив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із перших ватажків терористичного угруповання "ДНР", російський політтехнолог Олександр Бородай похвалився у російських соцмережах фотозвітом про свою поїздку на Донбас. Зокрема він виклав знімки із позицій 4-ї ОМСБр 2-го АК "НМ "ЛНР" біля села Жолобок на Луганщині.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ЗМІ
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