Боялася стати мемом: жінці вдалося схуднути на 100 кг. Фото

У штаті Оклахома (США) жителька схудла на 100 кілограмів через острах стати інтернет-мемом.

Мати двох дітей Меган Маккормак працювала менеджером в аптеці і почала набирати вагу, оскільки через тривалі робочі зміни у неї був неправильний режим харчування, пише The Sun.

На роботі вона часто могла цілий день голодувати, а перед сном наїдатися нездоровою їжею – вона могла вживати до 2,5 тисячі калорій перед сном.

Американка Меган Маккормак схудла на 100 кілограмів Megan McCormack на Facebook

У результаті вона погладшала до 176 кілограмів при зрості 1,8 метра. Жінка боялася, що незнайомі люди почнуть фотографувати її, і вона стане посміховиськом в інтернеті.

Маккормак відчувала провину перед своїми дітьми через те, що не могла піти з ними в парк розваг: вона не вмістилася б у візок американських гірок.

У 2013 році Маккормак летіла на літаку, і їй потрібен був додатковий ремінь для того, щоб пристебнутися в кріслі. Це стало поворотним моментом, після якого вона вирішила змінити своє життя. Вона стала займатися в спортзалі, і їй вдалося скинути 57 кілограмів, але незабаром половина з них повернулася.

У жовтні 2018 року його зважилася на операцію з шунтування шлунка і продовжила заняття в спортзалі по п'ять разів на тиждень. Крім того, вона змінила дієту: стала їсти п'ять разів на день потроху і віддавати перевагу білковій їжі. В результаті їй вдалося схуднути на 101 кілограм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 47-річна Пола Деніер з британського міста Уелс розповіла про успішну боротьбу з надмірною вагою, вона скинула близько 40 кілограмів.

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