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18 березня • оновлено в 20:38
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Борт Зеленського відправили евакуювати українців з Відня

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Президентський літак відправили до Відня за українцями, які застрягли через карантинні заходи, пов'язані з коронавірусом.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. При цьому сам голова держави не полетів на ньому.

Борт Зеленського відправили евакуювати українців з Відня

liga.net

За словами джерела, така ситуація склалася через те, що для евакуації українців не знайшлося більше літаків.

Водночас у своєму зверненні Зеленський заявив, що рейс з Відня 18 березня о 13:30 повернувся до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії залишалося близько 470 українців, які не змогли повернутися до України через закриття кордону і введення карантину.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на засіданні Кабміну 18 березня заявив, що за кордоном перебуває 35 479 українців, яких потрібно евакуювати.

Нагадаємо, що Україна домовилася про точках евакуації, з яких громадяни, що застрягли за кордоном, гарантовано зможуть дістатися на батьківщину безкоштовно або за пільговою ціною.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Пигин Макс
Пигин Макс
У Зеленского есть самолёт??? А как же велосипед???
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Иванова Елена
Иванова Елена
Пигин Макс, в аренду пока сдал))
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