Борт Зеленського відправили евакуювати українців з Відня

Президентський літак відправили до Відня за українцями, які застрягли через карантинні заходи, пов'язані з коронавірусом.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. При цьому сам голова держави не полетів на ньому.

liga.net

За словами джерела, така ситуація склалася через те, що для евакуації українців не знайшлося більше літаків.

Водночас у своєму зверненні Зеленський заявив, що рейс з Відня 18 березня о 13:30 повернувся до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії залишалося близько 470 українців, які не змогли повернутися до України через закриття кордону і введення карантину.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на засіданні Кабміну 18 березня заявив, що за кордоном перебуває 35 479 українців, яких потрібно евакуювати.

Нагадаємо, що Україна домовилася про точках евакуації, з яких громадяни, що застрягли за кордоном, гарантовано зможуть дістатися на батьківщину безкоштовно або за пільговою ціною.

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