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19 січня • оновлено в 12:20
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Борт із жертвами катастрофи літака МАУ прилетів у "Бориспіль". Перші фото

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В аеропорту "Бориспіль" (Київ) 19 січня приземлився борт із тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 МАУ 8 січня у Тегерані (Іран).

Літак траурним маршем зустрів оркестр. Пряму трансляцію веде Hromadske.ua (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що зустрічати загиблих українців приїхав президент Володимир Зеленський. В аеропорту також присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші високопосадовці.

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Борт із жертвами катастрофи літака МАУ прилетів у "Бориспіль"

Борт із жертвами катастрофи літака МАУ прилетів у "Бориспіль"

Після цього відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок збиття рейсу PS752. Вона зокрема пройде в терміналі "Борисполя".

Борт із жертвами катастрофи літака МАУ у "Борисполі"

Борт із жертвами катастрофи літака МАУ у "Борисполі"

Скриншот із відео

Доступ відкритий для всіх. Збір – біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися із загиблими можна буде з 13:00 до 19:00.

Борт із жертвами катастрофи літака МАУ у "Борисполі"

Борт із жертвами катастрофи літака МАУ у "Борисполі"

Скриншот із відео

Зустрічати загиблих українців приїхав президент Володимир Зеленський

Зустрічати загиблих українців приїхав президент Володимир Зеленський

Скриншот із відео

Нагадаємо, що в катастрофі літака МАУ в Ірані загинули троє пілотів: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович. А також шестеро бортпровідників: Стадник Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Ліхно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгенівна, Сологуб Юлія Миколаївна.

Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок збиття рейсу PS75

Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок збиття рейсу PS75

Скриншот із відео

Церемонія вшанування пам'яті загиблих у результаті збивання рейсу PS752

Церемонія вшанування пам'яті загиблих у результаті збивання рейсу PS752

Скриншот із відео

Зустрічати загиблих українців приїхали і високопосадовці

Зустрічати загиблих українців приїхали і високопосадовці

Скриншот із відео

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Автор
Марта Рок
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Київ
Теги
аеропорт Бориспіль Авіакатастрофа Boeing
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