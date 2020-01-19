Борт із жертвами катастрофи літака МАУ прилетів у "Бориспіль". Перші фото

В аеропорту "Бориспіль" (Київ) 19 січня приземлився борт із тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 МАУ 8 січня у Тегерані (Іран).
Літак траурним маршем зустрів оркестр. Пряму трансляцію веде Hromadske.ua (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що зустрічати загиблих українців приїхав президент Володимир Зеленський. В аеропорту також присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші високопосадовці.
Борт із жертвами катастрофи літака МАУ прилетів у "Бориспіль"
Після цього відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок збиття рейсу PS752. Вона зокрема пройде в терміналі "Борисполя".
Борт із жертвами катастрофи літака МАУ у "Борисполі"
Скриншот із відео
Доступ відкритий для всіх. Збір – біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися із загиблими можна буде з 13:00 до 19:00.
Борт із жертвами катастрофи літака МАУ у "Борисполі"
Скриншот із відео
Зустрічати загиблих українців приїхав президент Володимир Зеленський
Скриншот із відео
Нагадаємо, що в катастрофі літака МАУ в Ірані загинули троє пілотів: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович. А також шестеро бортпровідників: Стадник Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Ліхно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгенівна, Сологуб Юлія Миколаївна.
Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок збиття рейсу PS75
Скриншот із відео
Церемонія вшанування пам'яті загиблих у результаті збивання рейсу PS752
Скриншот із відео
Зустрічати загиблих українців приїхали і високопосадовці
Скриншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".