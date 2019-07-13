"Борсатися у г*мні!" У Криму історія з нечистотами у морі отримала продовження

У анексованій Керчі історія з викидом каналізаційних стоків у море отримала несподіване продовження.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в управлінні Росспоживнагляду по Керчі та Ленінському району (окупаційний орган) заявили, що взяті на пляжі проби морської води відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Жителі і відпочиваючі при цьому обурюються, так як запах і нечистоти в воді нікуди не поділися. "Мабуть, у Лаптеландіі норма борсатися у г*мні", – написала у Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым".

У Керчі море завалило нечистотами Скріншот з відео

Злив лайна в море в Керчі-В управлінні Росспоживнагляду по Керчі та Ленінському району повідомили, що взяті на пляжі проби морської води відповідають санітарно-гігієнічним нормам

Мабуть, в Лаптеландіі НОРМА борсатися в лайні https://t.co/X417noEDLO - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р

Як відомо, подібна ситуація склалася і в Коктебелі. Правда, мер Феодосії Сергій Бовтуненко також поспішив заявити, що "біологічний аналіз у нормі".

Однак, місцеві активісти не повірили і відправили запит до регіонального Росприродонагляду. Незабаром прийшла відповідь, з якої зрозуміло, що граничні концентрації шкідливих речовин у морі поруч із Коктебелем перевищені в десятки і сотні разів.

У результаті кримський Росприроднагляд порушив адміністративне провадження "з питання забруднення акваторії Чорного моря біля берегів селища Коктебель нечистотами".

Пляжі в Коктебелі

Пляжі в Коктебелі

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із пляжів курорту Коктебель в анексованому Росією українському Криму залило каналізаційними стоками.

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