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"Борсатися у г*мні!" У Криму історія з нечистотами у морі отримала продовження

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У анексованій Керчі історія з викидом каналізаційних стоків у море отримала несподіване продовження.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в управлінні Росспоживнагляду по Керчі та Ленінському району (окупаційний орган) заявили, що взяті на пляжі проби морської води відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Жителі і відпочиваючі при цьому обурюються, так як запах і нечистоти в воді нікуди не поділися. "Мабуть, у Лаптеландіі норма борсатися у г*мні", – написала у Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым".

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У Керчі море завалило нечистотами

У Керчі море завалило нечистотами

Скріншот з відео

Як відомо, подібна ситуація склалася і в Коктебелі. Правда, мер Феодосії Сергій Бовтуненко також поспішив заявити, що "біологічний аналіз у нормі".

Однак, місцеві активісти не повірили і відправили запит до регіонального Росприродонагляду. Незабаром прийшла відповідь, з якої зрозуміло, що граничні концентрації шкідливих речовин у морі поруч із Коктебелем перевищені в десятки і сотні разів.

У результаті кримський Росприроднагляд порушив адміністративне провадження "з питання забруднення акваторії Чорного моря біля берегів селища Коктебель нечистотами".

Пляжі в Коктебелі

Пляжі в Коктебелі

Пляжі в Коктебелі

Пляжі в Коктебелі

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із пляжів курорту Коктебель в анексованому Росією українському Криму залило каналізаційними стоками.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Кстати, в период моего проживания в Украине часто ездил в Одессу (родственники там), Прежде, чем идти на пляж с целью профилактики от кишечной палочки выпивали по стакану водки. И по стакану после возвращения! (детям не рекомендую)
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Об ЭКОЛОГИИ пляжей Одессы! "... А ливневый коллектор в Черноморке – это же вообще классический пример для учебников по экологии. Пример того, как быть не должно. В него сливаются канализационные стоки, потом все нечистоты попадают в море. Да и что касается остальных пляжей Одессы – практически каждый год в городе происходят события, влияющие на качество морской воды. То канализацию прорвет, то после ливня вся грязь в море стекает, после чего купание запрещают...."В минувшее воскресенье, 7 июля, поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе пляжа Дофиновка и прилегающей территории. Нами был осуществлен выезд и, действительно, обнаружена пленка серебристого цвета и видимые частицы нефтепродуктов", ...Высокое содержание кишечной палочки escherichia coli отмечается на многих одесских пляжах. Это указывает на то, что в море попадают фекальные или ливневые стоки в неочищенном виде. Основные причины: отсутствие канализации в с.Крыжановка, пос.Черноморка и других сателлитах Одессы на побережье Одесского залива; отсутствие действующей ливневой канализации в таких районах города как пос.Котовского, Фонтан и др…..; Запах мочи, которым иногда отдает морская вода, скорее всего, является результатом разложения циклических соединений азота." И т.д.
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