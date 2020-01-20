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20 січня • оновлено в 12:45
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Боротимуться із пропагандою? В Нацраді роз'яснили скандальну ініціативу з російськомовним каналом

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Україна має створити англомовний та російськомовний телеканали, які працюватимуть за кордоном і конкуруватимуть там найперше з пропагандистськими каналами Росії.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, коментуючи подібну ініціативу Міністерства культури та інформаційної політики. За його словами, в ніші для російськомовного населення по всьому світу, а це 300 млн осіб, працюють лише росіяни, тому Україні варто створити альтернативу подачі інформації.

В Україні хочуть створити російськомовний телеканал

В Україні хочуть створити російськомовний телеканал

24 канал

"Повинні мати власний ресурс, який різними мовами, російською і англійською, поширюватиме український погляд на події в Україні та у світі. Більшість російськомовних в усьому світі, а це не менше 300 млн осіб, дивиться російське тб. Для них працюють лише росіяни. Нам потрібна своя альтернатива, тим більше, що така інформація завжди є конкурентоспроможною. Приклад "Радіо Свобода" і телеканалу "Настоящее Время" це доводять. А англомовний український телеканал має поширювати події в Україні на англомовну аудиторію, яка налічує понад 1 млрд осіб", – наголосив чиновник.

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"Потрібен російськомовний канал!" У Нацраді прокоментували скандальну ідею

При цьому він наголосив, що така ідея стосується лише мовлення за кордоном. В Україні воно має здійснюватися українською мовою, відповідно до законів про державну мову і квоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у липні 2019 року заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
пропаганда російські телеканали
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фил филька
фил филька
как только на канале какой нибудь упоротый прокричит рашка агрессор и путин хло то канал будет сразу переключен телезрителем и рейтинги станут нулевые. и как итог - закрытие канала (насколько я знаю это уже будет не первый случай)
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прямо вижу, как 1 миллиард и 300 миллионов прям кинулись смотреть убогий украинский каналишко. Разве что поржать
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0
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А с предыдущими 3 каналами что случилось? Не выдержали наплыва желающих их посмотреть?
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2
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