Боротимуться із пропагандою? В Нацраді роз'яснили скандальну ініціативу з російськомовним каналом

Україна має створити англомовний та російськомовний телеканали, які працюватимуть за кордоном і конкуруватимуть там найперше з пропагандистськими каналами Росії.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, коментуючи подібну ініціативу Міністерства культури та інформаційної політики. За його словами, в ніші для російськомовного населення по всьому світу, а це 300 млн осіб, працюють лише росіяни, тому Україні варто створити альтернативу подачі інформації.

В Україні хочуть створити російськомовний телеканал 24 канал

"Повинні мати власний ресурс, який різними мовами, російською і англійською, поширюватиме український погляд на події в Україні та у світі. Більшість російськомовних в усьому світі, а це не менше 300 млн осіб, дивиться російське тб. Для них працюють лише росіяни. Нам потрібна своя альтернатива, тим більше, що така інформація завжди є конкурентоспроможною. Приклад "Радіо Свобода" і телеканалу "Настоящее Время" це доводять. А англомовний український телеканал має поширювати події в Україні на англомовну аудиторію, яка налічує понад 1 млрд осіб", – наголосив чиновник.

При цьому він наголосив, що така ідея стосується лише мовлення за кордоном. В Україні воно має здійснюватися українською мовою, відповідно до законів про державну мову і квоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у липні 2019 року заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою.

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