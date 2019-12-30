Боротьба з "секонд-хендами": у Кабміні пояснили скандальне рішення

В Україні не мають наміру боротися з легальними магазинами "секонд-хенду", які продають вживані речі.

Про це в Facebook повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, відзначивши, що уряд має намір боротися зі "схемами на гуманітарку", щоб зупинити контрабанду.

Чиновник додав, що в Україні часто "гуманітарний вантаж" використовується не для допомоги людям, а для ухилення від сплати податків.

"Гуманітарну допомогу" не потрібно розмитнювати, адже це предмети, які безоплатно роздаються цільовим категоріям населення або установам. Цим користуються певні ділки, які завозять вживані речі як "гуманітарку", а потім продають в магазинах і бутиках. Щорічно від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн", – зазначив Коваль.

За його словами, що ніхто боротиметься з магазинами "секонд-хенду", які працюють законно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Коваль заявив, що уряд України планує заборонити імпорт секонд-хенду. Адже зараз в країну під виглядом гуманітарної допомоги ввозять уцінені речі для продажу без митного оформлення.

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