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30 грудня • оновлено в 13:50
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Боротьба з "секонд-хендами": у Кабміні пояснили скандальне рішення

4.2т
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В Україні не мають наміру боротися з легальними магазинами "секонд-хенду", які продають вживані речі.

Про це в Facebook повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, відзначивши, що уряд має намір боротися зі "схемами на гуманітарку", щоб зупинити контрабанду.

Чиновник додав, що в Україні часто "гуманітарний вантаж" використовується не для допомоги людям, а для ухилення від сплати податків.

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"Гуманітарну допомогу" не потрібно розмитнювати, адже це предмети, які безоплатно роздаються цільовим категоріям населення або установам. Цим користуються певні ділки, які завозять вживані речі як "гуманітарку", а потім продають в магазинах і бутиках. Щорічно від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн", – зазначив Коваль.

За його словами, що ніхто боротиметься з магазинами "секонд-хенду", які працюють законно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Коваль заявив, що уряд України планує заборонити імпорт секонд-хенду. Адже зараз в країну під виглядом гуманітарної допомоги ввозять уцінені речі для продажу без митного оформлення.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
секонд-хенд Міністерство соціальної політики
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бгг, то,что Европа бесплатно отдает в качестве гуманитарной помощи, одни х о х л ы подают другим за гроши. Это так по укроиньзгэ.И все причастные чиновники в доле. Ибо без крышевания таможни, полмции и чиновников городских администраций эта деятельность невозможна. И да, можно поздравить Украину с перемыгой. Она на втором месте в мире по ввозу ношеных тряпок. Это несомненно свидетельствует достижениях и реформах, о которых вещают из каждого утюга.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Таких магазинов в Украине нет, по сему закрыть на фиг эту шайку лейку. Продают за бешенные деньги обосцанные штаны и предлагают еще их носить после всяких негров триперных.
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