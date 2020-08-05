Боротьба з COVID-19 в світі продовжиться більше чотирьох років, – ексепідеміолог ВООЗ

Світові доведеться боротися з коронавірусом протягом декількох років, оскільки він буде переміщатися з однієї гарячої точки в іншу.

Про це написала Daily Mail з посиланням на слова колишнього лікаря ВООЗ Ларрі Брілліанта. Він зазначив, що наступні кілька років не будуть "загибеллю і мороком", тому що з'являться ефективні вакцини.

"Ми все ще будемо переслідувати вірус через чотири роки. Але це буде вже не так, як зараз", – сказав епідеміолог.

На його думку, боротьба з COVID-19 буде більше схожа на програми ліквідації віспи та поліомієліту.

Медик додав, що в США, ймовірно, значно збільшиться кількість смертей і випадків захворювання, адже попереду вибори, відкриття шкіл і сезон грипу.

"На нас чекає погана і важка поїздка", – резюмував Брілліант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу, ймовірно, виявиться тривалою, а її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.