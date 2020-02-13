Боролася поодинці з окупацією: спливла сумна історія луганчанки, звільненої з полону "ЛНР"

Журналістка Тетяна Катриченко розповіла історію 72-річної луганчанки Анастасії Мухіної, звільненої з полону так званої "ЛНР", якій у Києві доводиться жити без грошей та пенсії.

Про це вона написала на сторінці у Facebook. Катриченко розповіла, що жінку звільнили 29 грудня 2019 року. В Луганську у неї залишилася квартира, яку террористи розграбували через те, що підозрювали пенсіонерку у співпраці з СБУ.

Мухіна дійсно допомагала звільнити окуповані території – вона отримували листівки, які розклеювала по Луганську та провозила на непідконтрольні території заборонені предмети та речовини для підривної діяльності.

Анастасія Мухіна

"Анастасія Мухіна ризикувала своїм майном, свободою та життям заради спротиву російському окупаційному режиму. Тобто заради нас з вами", – написала Катриченко.

Після звільнення пенсіонерка кілька тижнів перебувала у лікарні в Феофанії, потім її перевели до санаторію у Пущі.

"Нещодавно Анастасія Мухіна захворіла – була висока температура (39,6), а кілька днів тому знепритомніла – вдарилась головою, ребрами. Лікарі санаторію оглянули, сказали переламів нема, можливі лише тріщини. Кілька днів з носа йшла кров. Сьогодні, незважаючи на цей стан, Мухіну перевезли до гуртожитку у Києві, бо час перебування у санаторії закінчився. Анастасії Мухіній реально ніде подітися – житло на окупованій території, грошей немає, адже пенсію оформити не може", – сказано у пості.

"А тепер запитання до небайдужого товариства: коли хтось прочитає цю коротку історію 72-річної Анастасії Мухіної, чи захоче допомагати державі? І як, ви думаєте, зараз відчуває себе жінка, яка на схилі років втратила все заради допомоги іншим людям?", – написала журналістка.

Вона додала, що за два тижні до затримання, у січні 2018 року, пенсіонерка вклала всі наявні кошти у будівництво квартири в Ірпені. Нині вона добудована і оформлена на забудовника. Оскільки паспорта у Мухіної не було ці півтора місяці, вона не могла почати процес оформлення.

"Нині отримала паспорт та може це зробити, але на оформлення потрібні кошти. До того ж у квартирі голі стіни. Збережень пенсіонерка не має. Родичі живуть на окупованих територіях. Після отримання прав на квартиру Анастасія Володимирівна готова запросити до себе свою подругу – також звільнену з полону", – додала журналістка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" устроили показательное прощание с террористами, которых ликвидировали под населенным пунктом Золотое-5.

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