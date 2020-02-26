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26 лютого • оновлено в 13:48
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Бородянський запевнив, що українці забудуть про КремльТБ, і озвучив цифри

3.3т
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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що доступність російського телебачення в Україні впаде.

Крім того, в кулуарах форуму Age of Crimea ("Час Криму") він розповів, як вплинуло на ситуацію кодування сигналу, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В Україні майже 4,4 мільйона домогосподарств дивляться телебачення через супутник. Тобто сьогодні 4,4 мільйона наших громадян мають доступ до російських телеканалів. За дослідженнями, які були проведені напередодні, було виявлено, що кількість домогосподарств, які дивитимуться телебачення через супутник, скоротиться до 1,2 мільйона. Тобто доступ до російських телеканалів зменшиться", – запевнив Бородянський.

Володимир Бородянський

Володимир Бородянський

Скриншот відео

За словами міністра, остання статистика свідчить про те, що чисельність осіб, які дивилися російські канали до кодування 30 хвилин і більше, після кодування зросла на 2,3%. Ці показники, за його словами, перебувають у межах похибки.

"Прогнозується, що кількість громадян, які споживатимуть російський контент, буде зменшуватися. Справді, кодування сигналу виявило проблему, що в Україні немає Т2 ефірного безкоштовного покриття. І її зараз вирішують... Завдання на сьогодні – зробити так, щоб ми дали українцям можливість отримувати ефірний сигнал", – підсумував Бородянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
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филя филя
филя филя
а почему "Ы"? чтоб никто не догадался! идиот (с)
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1
1
Татарин Емеля
Татарин Емеля
Количество зрителей росТВ увеличилось на 2,3%, а это значит, что оно уменьшится в 4 раза. Вот такая нынче арифметика у нерыбок...
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