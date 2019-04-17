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"Бородате бидло гвалтує дівчат!" Порошенко розповів про жахи на Донбасі

2.2тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко розповів про катастрофічні умови життя на окупованому Донбасі.

За словами політика, під час поїздки на схід країни він поспілкувався з місцевими жителями про те, "що є найбільшим аргументом для повернення окупованих територій під суверенітет України".

"Мені сказали: головне для нас – це поїхати у Маріуполь. Нам їхати до Маріуполя півтори години. Ми ж звикли, що це як повітря. Кажуть, знаєте, що нас найбільше вражає? У Маріуполі комендантської години немає. Ви ж після 10-ої можете ходити! У вас, як заходиш у ресторан, туди не заходить бородате бидло з автоматом і не тягне вас на підвал! І не ґвалтують дівчат. Ви це не цінуєте!" - розповів Порошенко.

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"І міста у вас світлі, освітлення є. І в магазинах у вас солдати без зброї купують йогурти і фрукти, а не сфальсифіковану горілку. І ви мрієте по безвізовому паспорту з’їздити за кордон. І будуєте парки. Це не показуха. Це те, як змінилася країна. І ми бачимо, на що вони перетворили Донецьк", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко анонсував переговори з Путіним по Донбасу, які можуть відбутися вже в кінці весни.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать)!
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Белый господин
Белый господин
Роту "торнадо" эта девица позабыла...
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